Me Nadia Barrou. Source: LinkedIn

Meest la fondatrice de Nadia Barrou Avocate, un cabinet boutique spécialisé en droit de l’immigration, basé à Montréal.« Si le droit était un sport, l'immigration serait un sport extrême », assure l’avocate. Et pour cause, il s’agit d’un domaine de pratique qui fluctue énormément.« C'est un défi au quotidien d'être à jour et de pouvoir répondre à toutes les questions en immigration ». Pour pallier cela, l’avocate confie qu’il est très important de travailler en équipe et d'avoir un réseau de contacts parmi les professionnels en immigration.Chez Nadia Barrou, les équipes travaillent essentiellement en matière d'immigration économique. Cela concerne les étudiants, les permis d'études, les permis de travail et les résidences permanentes.Le problème majeur actuellement? Les délais qui deviennent particulièrement longs et qui suscitent l’incertitude auprès de la clientèle.« Les nombreux changements en immigration aussi, parce que ce qu'on conseille aujourd'hui à nos clients, il est possible que le lendemain, ça change! », poursuit Me Nadia Barrou.« Bien sûr, quand on est dans le domaine depuis très longtemps, on arrive un peu à anticiper ce qui s'en vient. On entend des rumeurs, on entend parler les gouvernements, puis on voit ce qui ne marche pas et on anticipe un peu ce qu'il va y avoir de nouveau ».Alors, comment les avocats en immigration interviennent concrètement?Me Barrou confie que certains clients les sollicitent pour une simple consultation. L’idée étant de savoir quel chemin sera le plus rapide, le plus facile et le moins coûteux.D’autres vont les mandater pour les accompagner durant tout le processus les menant jusqu’à la résidence permanente ou la citoyenneté.« Et puis, on joue un peu le rôle de psychologue et de coach ».Et pour cause, selon l’avocate, il s’agit d’un domaine de pratique où il faut de l'expérience et de la maturité.« Il faut beaucoup d'humilité et ne pas hésiter à demander de l'aide »!