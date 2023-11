Sources: Barreau du Québec et Shutterstock

Le Barreau du Québec organisera en début d’année prochaine un Sommet sur le bien-être , sous la thématique « Ensemble, humanisons la pratique: un avocat en santé pour un public mieux protégé ». Celui-ci se déroulera le 24 janvier 2024 à l’hôtel InterContinental de Montréal et en webdiffusion.Cet événement est décrit par le Barreau comme une journée de réflexion sur les principaux enjeux relatifs au bien-être dans la profession, en présence des parties prenantes du milieu de la justice. À ce sujet, l’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec, l’APAAQ, sera le porte-parole des avocats.Invitée par le Barreau du Québec, l’association suggère ainsi aux avocats de lui transmettre par courriel leurs constats, enjeux et initiatives relativement à leur bien-être dans la pratique de la profession, mais aussi des pistes de solutions pour remédier aux problématiques rencontrées.« Soyez assurés que ces informations qui nous seront communiquées demeureront confidentielles et qu’en aucun temps votre nom ne sera dévoilé, à moins de demande contraire de votre part », précise l’APAAQ sur LinkedIn.La programmation complète de ce Sommet est à venir.