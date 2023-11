Me Catherine Couture. Source: LinkedIn

Mepoursuit sa carrière chez Woods. Le cabinet indique que son expérience en tant que stagiaire a consolidé sa passion manifeste pour le litige et la résolution de différends.L’avocate a d’abord été étudiante en droit puis stagiaire en droit au sein du cabinet. Woods note qu'elle a contribué « à une gamme diversifiée de dossiers, allant des actions collectives aux litiges civils généraux ». Et qu’elle a aussi fait sa marque dans des domaines spécialisés tels que « le droit constitutionnel, les affaires de diffamation, les litiges entre actionnaires, les disputes liées à la protection des renseignements personnels, ainsi que les disputes en droit de la construction et en droit minier ».L’avocate s’implique par ailleurs au sein des comités Recherche et législation, ainsi que Technologies de l’information du Jeune Barreau de Montréal.Me Couture est diplômée en droit de l’UQAM et Woods souligne qu’elle s’est distinguée par des résultats académiques exceptionnels. Elle a été inscrite au tableau d’honneur de sa Faculté. Au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault 2022, elle a remporté le prix du 2e meilleur mémoire. Elle a par ailleurs obtenu un autre baccalauréat en sciences politiques à l’UQAM.