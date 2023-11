Source: Barreau du Québec

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada invite les avocates, les avocats et les stagiaires en droit du Québec à participer à la phase II de l’Étude nationale sur le mieux-être dans la profession juridique.C’est l’équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke qui pilote l’étude. Des entrevues avec des avocats et des stagiaires du Québec sont actuellement menées.Les membres à la retraite ou démissionnaires du Tableau de l’Ordre peuvent également participer à l’étude.Pour rappel, les résultats de la phase I indiquait que les professionnels du droit expérimentent des niveaux significativement plus élevés de détresse psychologique, de dépression, d’anxiété, d’épuisement professionnel et d’idées suicidaires que l’ensemble de la population active canadienne.Pour participer à l’étude et faire part de vos idées sur le mieux-être en droit dans le cadre d’une entrevue confidentielle et virtuelle, cliquez ici