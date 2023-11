Source: Shutterstock

L'équipe du projet du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale du ministère de la Justice du Québec offre actuellement des formations sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale.Celles-ci s’adressent à l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir au sein du tribunal spécialisé, notamment les membres du Barreau.Ces formations sont entièrement gratuites et la plupart d’entre elles sont admissibles aux fins de la formation continue obligatoire.Pour vous inscrire, c’est par ici