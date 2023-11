Me Louis-Martin Dubé. Source: LinkedIn

L’entreprise Broccolini, qui fournit des services en construction, en développement et en immobilier, se dit fière d’accueillir Meau sein de son équipe. En tant qu’avocat général, il sera à la tête de l’équipe juridique dans le cadre de ses activités d’investissement, de développement et de construction.« Nous avons eu le plaisir de travailler étroitement avec Louis-Martin depuis de nombreuses années et sommes très heureux de l'accueillir chez Broccolini, indique, chef des placements, sur LinkedIn . L’arrivée de Louis-Martin renforcera davantage notre équipe de direction et contribuera à soutenir nos initiatives de croissance agressives. »Me Dubé travaillait chez Fasken comme associé depuis août 2022. Il est aussi, entre autres, passé par McCarthy et Lavery.Barreau 1986, il compte plus de 30 ans d’expérience dans le droit immobilier, notamment dans les secteurs du commerce au détail, de la construction, des infrastructures et de la gestion des investissements.