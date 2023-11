Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, était de passage à Rivière-du-Loup mardi. Source: Radio-Canada / Patrick Bergeron

C'est au tour du palais de justice de Rivière-du-Loup de faire l'objet d'un projet pilote de tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale. Le projet couvrira le district judiciaire du Kamouraska.Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté l'initiative lors d'un point de presse, mardi, en compagnie de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, ainsi que du député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.Le projet, qui a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2021, vise à mieux répondre aux besoins et aux réalités des personnes victimes de violences sexuelle et conjugale.Le palais de justice de Rimouski ainsi que les points de services de Matane, de Mont-Joli et d'Amqui font également partie du projet pilote du gouvernement provincial.Le projet prévoit l'aménagement d'une salle réservée aux plaignantes et plaignants afin qu'ils évitent de croiser leur présumé agresseur. Il leur sera permis de livrer leur témoignage derrière un paravent ou encore dans une salle de télétémoignage. D'autres salles de vidéoconférence seront également ajoutées dans le palais de justice.Pour le moment, le ministre Jolin-Barrette n'est pas en mesure de s'avancer sur le coût et l'échéancier des travaux au palais de justice.« On est présentement en évaluation. L'idée est de transformer le premier étage (…). Je ne peux pas vous dire le montant précis parce que ça dépend des aménagements à faire », mentionne-t-il en marge de la conférence.De plus, les victimes obtiendront un accompagnement pendant toute la durée des procédures. Un poste d'intervenante sociojudiciaire de liaison du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) a été créé pour l'occasion.Le ministère a par ailleurs ajouté deux postes au sein du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales pour faire en sorte qu'un seul procureur accompagne la personne victime. L'initiative a pour but d'éviter que les victimes aient à répéter leur histoire à de multiples reprises.« Tous les jours, le travail des organismes de la région permet à des personnes victimes d'entreprendre leur processus de guérison. Le tribunal spécialisé viendra consolider les efforts qui sont réalisés pour mieux accompagner les personnes victimes durant leur parcours », indique par communiqué le député Mathieu Rivest.Le ministère de la Justice a implanté dans plusieurs palais de justice ou points de services du Québec le tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale. Grâce aux différents projets pilotes, le tribunal pourrait être déployé dans l'ensemble de la province d'ici 2026.