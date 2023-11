Annick Tremblay. Source: LinkedIn

, le ministre de la justice, a procédé à la nomination de deux avocats à titre de juges de la Cour du Québec.est nommée juge de la Cour du Québec, pour laquelle elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre criminelle et pénale, mais aussi à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile à Baie-Comeau.Inscrite au tableau de l'ordre depuis 2000, Annick Tremblay s'est spécialisée en droit municipal, en droit civil et en droit du travail.Elle a commencé sa carrière chez Letellier et associés, à Gatineau. En 2007, elle devient avocate à la Ville de Gatineau.En 2012, Annick Tremblay rejoint la ville de Baie-Comeau, à titre de greffière et directrice des affaires juridiques, une fonction qu'elle occupait jusqu'à présent.Annick Tremblay détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Québec.Assermenté en 1997, Marc Gosselin a d'abord exercé en pratique privée. Depuis 2003, il pratiquait au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). En 2020, il a été nommé procureur en chef adjoint.Marc Gosselin détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.