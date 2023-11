Laurent Crépeau. Source: LinkedIn

Le cabinet Woods a récemment annoncé un nouvel ajout à son équipe. Il s’agit de, un jeune avocat qui consacre sa carrière aux domaines du litige civil, commercial et corporatif, de l’arbitrage domestique et international et de la faillite et insolvabilité.Selon le cabinet, « sa versatilité et son intérêt marqué pour ces domaines l’ont amené à être impliqué dans plusieurs litiges à caractère transfrontalier, dans le cadre de recours entre actionnaires, ou dans des procédures d’insolvabilité à la fois en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ».Durant son parcours universitaire, il a été assistant de recherche en droit commercial, arbitrage et droit international privé.Il a également été rédacteur principal de la Revue de droit de McGill et vice-président pour la McGill International Business and Trade Law Society en plus d’avoir participé au concours Willem C. Vis en arbitrage commercial international.Avant de rejoindre Woods, il a travaillé comme étudiant en droit chez DrapeauLex et stagiaire puis avocat chez DS Avocats.Laurent Crépeau détient un baccalauréat en droit et un Juris Doctor de l’Université McGill. Il détient aussi une maîtrise en droit de la New York University School of Law.Il est membre du Barreau du Québec depuis 2022 et membre du Barreau de New York depuis 2023.