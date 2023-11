Me Emmanuelle de Champlain. Source: LinkedIn

Le gouvernement du Québec a procédé à la nomination de sept avocats et d’un notaire dans la haute fonction publique.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Me Benelfellah est avocat principal et chef d'équipe juridique en santé et sécurité du travail au sein de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec.Assermenté en 2012, Me Karim Benelfellah a d’abord été réviseur à la direction de la révision administrative de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), avant d'exercer comme avocat en droit du travail au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.Me Benelfellah exerce ensuite comme procureur en santé et sécurité du travail à la Ville de Montréal. De 2018 à 2022, l'avocat pratique au cabinet Novo avocats. Il s’est joint à l’APCHQ l’année dernière.Me Karim Benelfellah détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me de Champlain est directrice générale du Centre communautaire juridique de Montréal.L’avocate spécialisée en droit de la famille et en droit social est inscrite au tableau de l’ordre depuis 2004. Elle a débuté sa carrière chez Allen Marcoux. Elle a pratiqué aussi au Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière, ainsi que chez Laplante & Associés.Après avoir rejoint le Centre communautaire juridique de Montréal comme avocate, Me de Champlain est devenue directrice de bureau, puis directrice générale de l’organisme en 2022.Me Emmanuelle de Champlain détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Laforest est avocate à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.Membres du barreau depuis 2005, Me Jessica Laforest a commencé comme avocate chez Pasquin & associés, avant de rejoindre en 2006, la CNESST comme avocate dans le secteur des normes du travail.Me Jessica Laforest détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Maloney est directrice adjointe des enquêtes et évaluations au Centre de règlement des différends sportifs du Canada.Assermentée en 2011, l'avocate a exercé successivement chez Ménard, Martin, avocats, puis chez Desroches, Mongeon avocats. Elle a également exercé durant deux ans à son propre compte.En 2018, Me Virginie Maloney rejoint la Clinique juridique Juripop à titre de coordonnatrice, avant d’être nommée directrice des services juridiques puis directrice des opérations.Depuis cette année, elle est directrice adjointe aux enquêtes et évaluations au Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).Me Virginie Maloney détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en biologie, et un certificat de deuxième cycle en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke.Meest nommé membre du Tribunal administratif du travail. Me Miron est greffier spécial au Tribunal administratif du logement.Me Miron a été assermenté en 2000 après son stage en droit à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), il a ensuite fait ses premiers pas d’avocat.Il se joint successivement à Mercure avocats, puis à Ménard, Martin, avocats, avant de rejoindre la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Son parcours le mène ensuite au groupe santé Physimed, puis à la Banque Nationale du Canada à titre d'analyste en matière de gestion du risque et de sûretés bancaires.Sa plus longue expérience d'avocat demeure à la CNESST, où il aura œuvré durant 16 années, avant de devenir greffier spécial au Tribunal administratif du logement en 2021.Me Gabriel Miron détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, ainsi qu'un DESS en droit et politiques de la santé de l'Université de Sherbrooke.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Vanden Abeele est avocate en santé et sécurité du travail au sein de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec.Assermentée en 2002, Me Vanden Abeele débute sa carrière d'avocate à la CNESST. Dès 2003, elle se joint à l’APCHQ comme avocate en santé et sécurité du travail, où elle œuvre depuis.Me Marie-Eve Vanden Abeele détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.est nommée membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Cette ex-avocate est la directrice générale aux affaires universitaires, recherche et innovation au ministère de l'Enseignement supérieur depuis deux ans.Christina Vigna a été avocate au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, avant d'effectuer l'essentiel de sa carrière au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Au sein de ce ministère, elle a exercé des fonctions de conseillère et de cheffe de pupitre dans différents pays. Elle a également été coordonnatrice aux affaires de l’UNESCO. Lorsqu'elle quitte ce ministère en 2018, elle en est la directrice générale des affaires multilatérales.Elle rejoint alors le Conseil supérieur de l'éducation à titre de secrétaire générale.Christina Vigna détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international public de l'Université de Montréal.Meest nommé membre de l'Office de la protection du consommateur (OPC).Ancien président de la Chambre des notaires du Québec (CNQ), il est présentement le directeur général de l'Association professionnelle des notaires du Québec (APNQ).François Bibeau a exercé le notariat durant plus de 30 ans. De 2001 à 2019, il était associé chez Bibeau Desaliers Lamarre, à McMasterville.Durant sa présidence de la CNQ, il a été le président du Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale. Il a également été membre du comité exécutif du Conseil interprofessionnel du Québec.Me François Bibeau détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l'Université de Montréal.