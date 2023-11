Source: Shutterstock

Selon une nouvelle étude, ChatGPT surpasse la plupart des aspirants avocats à l'examen de déontologie juridique aux États-Unis, rapporte Reuters ChatGPT a obtenu une moyenne de 74 % lors d'une simulation de l'examen de responsabilité professionnelle multiétatique (MPRE) contre une moyenne de 68 % pour les étudiants en droit, selon un rapport de LegalOn Technologies.L’intelligence artificielle (IA) a particulièrement bien répondu aux questions sur les conflits d'intérêts, avec un taux de 91 % de réponses correctes. Elle a également répondu correctement à 88 % des questions sur la relation client-avocat.En revanche, sa précision a chuté pour les questions relatives à la communication sur les services juridiques auxquelles il a répondu correctement dans 71 % et 72 % des cas respectivement.Un porte-parole de la National Conference of Bar Examiners, qui élabore le MPRE, a déclaré qu'il ne pouvait pas évaluer les affirmations du rapport LegalOn selon lesquelles GPT-4 peut passer son test d'éthique.« Les avocats disposent d'un ensemble unique de compétences que l'IA ne peut actuellement pas égaler », dit-elle.L’étude démontre que pour la première fois que les modèles d'IA générative les plus performants peuvent appliquer des règles éthiques aussi efficacement que les avocats en herbe », peut-on lire dans l'étude.« Notre rapport indique qu'à l'avenir, il pourrait être possible de développer l'intelligence artificielle (IA) afin d’aider les avocats à se conformer à la déontologie », peut-on lire dans l'étude.Rappelons toutefois que plusieurs études antérieures ont démontré que ChatGPT pouvait obtenir des résultats « satisfaisants, mais pas exceptionnels » aux examens finaux des facultés de droit.