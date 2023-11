Laurianne Faubert, Hélène Potvin et France Houle. Source: LinkedIn

Dominique Lafleur et Charles Tremblay. Source: Cour canadienne de l’impôt et ULaval

Rosalie Jukier. Source: Université de McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.L’étudiante à la maîtrise en droit notarials’est mérité la boursed’une valeur de 3000 $ pour l’excellence de son dossier académique.C’est Me, présidente de la Chambre des notaires du Québec, qui lui a remis cette bourse alors qu’elle était en tournée annuelle universitaire.Cette visite vient quelques semaines après l'adoption du projet de loi 34 qui permet une modernisation de la profession notariale avec, entre autres, la pérennisation de signature d'un acte notarié sur support technique et l'introduction de la force exécutoire.La doyenne de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, France Houle, a obtenu la distinction honorifique Advocatus Emeritus (avocate émérite) du Barreau du Québec en reconnaissance de son apport exceptionnel à l’enseignement et à la recherche en droit.Les membres du jury ont tout particulièrement mis en lumière le travail de la doyenne relatif à la réforme en profondeur du baccalauréat en droit, à l’accroissement du nombre et de la diversité des divisions de la Clinique juridique de la faculté et à la création de la toute première division conseil de la Clinique.L’honorablejuge à la Cour canadienne de l'impôt, était récemment de passage à la faculté pour présenter la Cour et son programme d'auxiliaires juridiques aux étudiants inscrits dans le cours de Droit fiscal fondamental.Les personnes étudiantes ont ainsi eu la chance d’en apprendre davantage sur la juridiction de la Cour et les différentes tâches qu'accomplissent les auxiliaires juridiques lors de leur passage à la Cour canadienne de l'impôt.L’honorable Dominique Lafleur a été avocate au sein des cabinets Mendelsohn Rosentzveig Schacter, Heenan Blaikie, Sweibel Novek et KPMG cabinet juridique avant d’être nommée juge à la Cour canadienne de l’impôt en 2015.Dans son intervention auprès des étudiantes et des étudiants, elle a tenu à souligner la pertinence d’un stage à la Cour canadienne de l’impôt pour les personnes étudiantes francophones formées en droit civil.Dans un autre ordre d’idées, le professeur adjoint de la faculté de droita obtenu récemment une subvention de 25 000 $ du Fonds d’études notariales de la Chambre des notaires du Québec pour le « Volet projets d’impact - Promouvoir la recherche ».Cette subvention permettra au professeur Tremblay Potvin de compléter son projet portant sur « La mise en œuvre du droit à l’égalité en milieu de travail: une étude quantitative des décisions juridictionnelles », dans le cadre de son soutien à la recherche pour la relève professorale.La professeurea reçu le Prix de l’Université McGill pour l’excellence d’une carrière marquée par le leadership pédagogique. Elle a accepté son prix pendant la cérémonie de collation des grades de l’automne, le 20 novembre dernier.« Tout au long de votre carrière universitaire, qui traverse près de quatre décennies, vous avez montré un dévouement et une passion extraordinaires pour l’apprentissage, et vous avez été un modèle pour vos étudiantes et étudiants comme pour vos collègues », ont souligné, principal et vice-chancelier, et, vice-principal exécutif.Rosalie Jukier est professeure titulaire à la Faculté de droit, où elle enseigne depuis 1985. Elle enseigne le droit civil et la common law, principalement dans les domaines des obligations contractuelles et de la procédure civile.« La professeure Jukier incarne l’engagement profondément ancré de la Faculté de droit en matière d’excellence pédagogique, de leadership juridique et de service à la communauté. Nous sommes extrêmement fiers de voir ainsi reconnue la contribution exceptionnelle qu’elle a apportée à l’Université au cours de sa carrière », souligne le doyen