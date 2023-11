Emmanuelle-Salambo Deguara. Source: LinkedIn

Me, avocate en droit des affaires et valeurs mobilières chez Stein Monast à Québec, et qui vient d’accepter la présidence du conseil d’administration de la Jeune Chambre de commerce de Québec, s’est lancé tout un défi l’été dernier et en a fait un projet de film!Pour rappel, elle avait raconté à Droit-inc en août dernier comment, avec deux amies coureuses, elle s’était lancé le défi d’effectuer le le tour du mont Blanc à la course, soit un ultra marathon chaque jour pour un total de près de 180 km. Son objectif était ensuite de poursuivre seule son ascension au sommet.Les trois sportives ont souhaité en créer « une histoire de dépassement et d’endurance au féminin » à partager autour d’elles, et ont été suivies par le vidéasteCe mois-ci, plus de 300 personnes ont ainsi assisté à l’avant-première de son tout premier projet de film d’aventure , « Immersion Mont Blanc ».« Ça faisait des mois que je montais ce projet de film d’aventure avecet- par passion pour la montagne, par désir de partager notre expérience avec nos proches et la communauté, par envie de promouvoir que la course en trail, le dépassement de soi et l’atteinte d’objectifs qui peuvent sembler inaccessibles, c’est (très) possible en fait, écrit-elle sur LinkedIn. Il ne suffit que d’y croire, et de prendre action pour les réaliser. C'est ce que je tente d'appliquer dans toutes les sphères de ma vie, et pas seulement en sport d'endurance ».Car y compris dans son travail, l’avocate aime se lancer des défis. « J’aime quand les clients nous lancent de gros défis, tenter d’y arriver dans un temps donné. Je préfère quand ces défis me font un peu peur, parce que ça signifie que ma réponse va être encore plus forte », confiait-elle à Droit-inc il y a quelques mois.