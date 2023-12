Mes Julie Delaney et Claudine Barabé. Sources: CISSS Laurentides et Juripop

Me Marlaine Harton. Source: LinkedIn

Mes Danielle Blondin et Jean-Pierre Cristel. Sources: SOQUIJ et LinkedIn

Me Chantale Girardin. Source: LinkedIn

Sept avocats et une notaire sont nommés dans la fonction publique.Meest nommée PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Me Delaney est adjointe affaires juridiques de la direction générale adjointe, soutien, administration, performance, logistique et affaires juridiques à ce centre.Admise au barreau en 2001, Me Delaney a exercé en cabinet, d'abord chez Ménard Martin avocats, puis chez Gasco Goodhue, avant de se joindre à l’Organisme d'autorégulation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) à titre de procureure du syndic.Elle a exercé également comme avocate-conseil à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.En 2008, Me Julie Delaney est nommée cheffe de service de la coordination de l'éthique à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, avant de rejoindre l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, dont elle est nommée directrice générale adjointe et directrice des programmes clientèles.À partir de 2015, l’avocate est nommée coordinatrice des affaires juridiques et des communications internes du CISSS des Laurentides, avant d’être nommée directrice adjointe des affaires juridiques.Me Julie Delaney détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke.Meest nommée présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Me Barabé est directrice du service juridique et de la santé et sécurité du travail au sein de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).Assermentée en 1990, Me Claudine Barabé a œuvré durant 11 ans au sein de l’Étude légale Ouellet, Nadon, Barabé, Cyr et Cousineau, avant de se joindre à la CSQ à titre d’avocate.Me Claudine Barabé détient un baccalauréat en droit et un baccalauréat en science politique de l’Université de Montréal.Meest nommée membre à temps plein de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Me Marlaine Harton est avocate en pratique privée.Inscrite au tableau de l’Ordre depuis 2006, Me Harton a fait ses débuts d’avocate chez Pariseau Olivier. C’est depuis 2010 qu’elle exerce le droit criminel et pénal en pratique privée.Me Marlaine Harton détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Meest nommée membre du Tribunal administratif du travail. Me Legault est avocate à la Ville de Montréal.Admise au barreau en 2003, Me France Legault a travaillé successivement pour Lavery, de Billy, puis chez Québecor Média. L’avocate en droit du travail et de l’emploi rejoint ensuite Hydro-Québec à titre de conseillère aux conditions de travail, avant d’entrer au cabinet Gravel2 avocats.En 2017, Me Legault devient avocate à la Ville de Montréal.Me France Legault détient un baccalauréat en droit et un certificat en psychologie de l’Université de Montréal.Meest nommée régisseuse et présidente par intérim de la Régie de l’énergie. Me Rozon est régisseuse et vice-présidente de cette régie.Assermentée en 1999, Louise Rozon a été chargée de cours à l’UQAM et directrice de l'organisme Option Consommateurs.Me Louise Rozon détient un baccalauréat en sciences juridiques de l’UQAM, et un baccalauréat en service social de l'Université de Montréal.La notaire Meest nommée à nouveau PDG de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ), une fonction qu'elle occupe depuis l'année dernière.Membre de la Chambre des notaires depuis 1988, Me Blondin s’est jointe à SOQUIJ en juin 1996 en tant que conseillère juridique, avant de devenir directrice de l'information juridique, puis directrice générale.Depuis 2012, elle assumait déjà les responsabilités du secteur rédaction de l'ensemble des publications juridiques, tant imprimées qu'électroniques, au sein de la direction de l'information juridique.Avant d'entrer à SPQUIJ, Me Blondin a exercé durant huit ans comme notaire.Me Danielle Blondin détient un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial de l'Université de Montréal.Meest nommé à nouveau membre et vice-président du Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).Membre du barreau depuis 1979, Me Cristel a été conseiller juridique de la Commission des valeurs mobilières du Québec, avant d’être nommé secrétaire général adjoint de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV-IOSCO) de 1988 à 2009.Me Cristel exerce ensuite comme consultant en planification stratégique, réglementation financière et affaires internationales.Il exerce la fonction de vice-président du TMF depuis 2014, quand l’organisme s’appelait alors le Bureau de décision et de révision (BDR).Me Jean-Pierre Cristel détient une licence en droit de l'Université de Montréal, ainsi qu'un baccalauréat en sciences et un baccalauréat en économie et en gestion des affaires de l'Université McGill.Meest nommée à nouveau membre du Tribunal administratif du travail.Assermentée en 2006, Me Girardin a été avocate plaidante chez Masson D.Gagnon avocats, puis chez Gagnon Tremblay Girardin avocats, avant de se joindre au cabinet Cain Lamarre.Elle est membre du Tribunal administratif du travail depuis 2017.Me Chantale Girardin détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.