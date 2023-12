Le cabinet Fasken a récemment organisé le Colloque en Droit de la construction.Avecà l'animation, les conférenciersetont couvert des sujets tels qu’une revue de jugements récents, les principes de l'hypothèque légale et la gestion efficace des recours pour les entrepreneurs.Le cabinet BCF s’est associé, pour une troisième année, à l’Association canadienne des avocats noirs - Québec pour offrir deux bourses d’études de 1 500 $ chacune à deux étudiants noirs s’étant démarqués par l’excellence de leur dossier académique dans une faculté de droit du Québec.Dans le cadre du Colloque NOVAT, dédié à l'industrie touristique au Québec, les associésetde chez Lavery sont intervenus pour sensibiliser les participants aux négociations de contrats et mieux les outiller.RSS a récemment présidé l’édition 2023 du Colloque sur les développements récents en droit des assurances et en responsabilité professionnelle, présenté par le Barreau du Québec.