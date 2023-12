Les avocats Benoît Chabot et Bertrand Delorme. Source: LinkedIn

Les avocatsetlancent leur propre cabinet spécialisé en litige immobilier appelé Chabot, Delorme, Avocats. Le bureau montréalais ouvrira officiellement ses portes le 1ᵉʳ janvier 2024.Pour le moment, l’équipe est constituée de Benoît Chabot, de l’avocat Bertrand Delorme et de la stagiaireMes Chabot et Delorme se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont tous les deux travaillé à leur compte depuis leurs débuts en droit.« Malgré le fait que nous étions à notre compte, nous avons souvent travaillé ensemble sur plusieurs dossiers. Nous avons décidé de rallier nos forces et d’ouvrir un cabinet qui nous ressemble », mentionne Benoît Chabot.Les deux professionnels souhaitent offrir des services adaptés aux réalités de leurs clients.« Nous voulons être un cabinet accessible afin que les clients ne soient pas intimidés par le fait que nous sommes des avocats », ajoute Me Chabot.Le cabinet mentionne qu’il ne veut pas « pelleter des nuages ».« Nous sommes là afin d’offrir des services réalistes à notre clientèle », souligne Me Chabot.Les deux avocats sont actuellement à la recherche de jeunes professionnels souhaitant rejoindre leur équipe.« Nous voulons faire l'expansion de notre bureau afin de devenir un cabinet de taille moyenne. Nous sommes présentement à la recherche de jeunes avocats dynamiques et d’une adjointe », pointe Me Chabot.