Me François Alepin. Source: LinkedIn

Mea maintenant 45 ans de pratique en tant qu’avocat. Il est le fondateur du cabinet Alepin Gauthier et travaille depuis 1978 comme associé au sein du groupe de droit des affaires.« Nous sommes fiers de féliciter Me François Alepin pour 45 ans de pratique à titre d'avocat. C'est en 1978 que Me Alepin a fondé le cabinet Alepin Gauthier Avocats et Notaires. Depuis, il a été reconnu à maintes reprises par ses pairs comme un « Best Lawyers in Canada » en droit de la franchise et en droit commercial. Il a également servi à titre de Bâtonnier du Barreau de Laval pour 1994-1995 », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Pour l’occasion, Droit-Inc a reçu en entrevue l’avocat pour discuter de sa carrière et de ce qui l’a marqué.C’est un mélange de sentiments… Il y a évidemment de la fierté, puisque j’ai toujours voulu être avocat et j’ai la chance de l’être depuis maintenant 45 ans. Je suis aussi conscient qu’il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière, comme tout avocat qui possède une entreprise. Je crois tout de même que j’ai eu de la chance de pouvoir faire ce que j’ai toujours voulu être.J’ai 71 ans et j’ai deux enfants qui sont également avocats. Je ne me sens pas prêt à accrocher ma toge, mais je suis prêt à ralentir la cadence. Je le fais déjà, puisque j’habite en Floride durant l’hiver et je tente le plus possible de travailler le matin et d’aller jouer au golf en après-midi!Non, je suis le premier de ma famille à avoir été avocat. J’ai choisi d’étudier le droit puisque j’ai toujours été la personne voulant régler les situations où il y avait de l’injustice. Lorsqu’une personne se blesse, il y a des médecins, des infirmières et des ambulanciers qui sont là pour aider. J’aime dire que j’aide ceux qui sont en situation d’injustice.J’ai étudié à l’Université d’Ottawa puisque j’ai été refusé à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. J’ai adoré mes études et je me suis beaucoup impliqué dans la communauté étudiante. Après les études, je suis devenu arbitre puis médiateur. J’ai par la suite fondé mon propre cabinet qui s’appelait à l’époque Alepin Bigras Avocats.Lorsque la nouvelle est sortie que nous allions ouvrir notre propre cabinet, tout le monde nous disait que ça n’avait pas de bon sens et que nous n’allions pas passer au travers financièrement.Je dois avouer que les quatre premières années ont été extrêmement difficiles. J’ai eu de graves problèmes d’anxiété. Je me promenais d’un hôpital à l’autre puisque je ne savais pas ce que j’avais. J’étais tout simplement constamment stressé.Oui, bien souvent, je n’étais même pas capable de manger. L’anxiété prenait trop de place. J’avais toujours peur que le chèque du loyer ne passe pas, mais ce n’est pas arrivé. Je n’ai jamais manqué un seul paiement, heureusement.C’est seulement à la quatrième année que les choses ont commencé à se stabiliser. Nous avons commencé à avoir une clientèle régulière et depuis, le téléphone n’a jamais arrêté de sonner.On me l’a proposé à deux reprises. Cependant, je ne me voyais pas juge. Je me vois plutôt comme un avocat et un entrepreneur. M’occuper de mon cabinet est ce qui m’interpelle le plus.D’avoir deux enfants qui ont choisi d’être avocats. Leur mère et moi ne les avons jamais forcés à aller étudier en droit. Ils ont tout simplement choisi ce métier en nous voyant aller. Nous avons toujours été passionnés et nos enfants l’ont vu. C’est de ça dont je suis le plus fier.