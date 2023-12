Me John Alevras. Source: LinkedIn

Le cabinet DS Avocats accueille dans son équipe Meau sein du groupe de droit des affaires.Avant de rejoindre le cabinet, il a travaillé comme stagiaire au Consulat général de Grèce à Montréal et comme étudiant en droit pour Garage Legal.Durant ses études, il a présidé la Revue juridique étudiante de son université et a été trésorier du Comité droit constitutionnel et du Comité droit fiscal.Avant d’entamer ses études universitaires, Me Alevras a complété avec distinction un DEC en administration des affaires au Collège Marianopolis, où il a notamment été président du Club d’investissement et du Young Executives Business Club.Passionné de théâtre, John Alevras adore les défis et aime voyager autour du monde. Il parle couramment le français, l’anglais et le grec.Le Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.