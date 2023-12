Source: Shutterstock

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail participe, pour la toute première fois, à la Course aux stages du Barreau.Alors, en quoi consiste le rôle d’un avocat au sein de la CNESST? Me, avocate à la DAJ Normes du travail à Québec, s’est entretenue à ce sujet avec Droit-inc.Selon elle, il s’agit « d’une mission très engageante dans le sens où on a le sentiment d'être un acteur utile dans la société ».Et pour cause, le fait de représenter des salariés dans des moments souvent assez difficiles de leur vie fait en sorte « qu’il y a un sens à notre travail », confie l’avocate.Concernant le stage proposé, il se veut complet et formateur puisque le stagiaire est amené à participer à toutes les missions. Il est notamment en contact direct avec les salariés qui ont déposé des plaintes.Les stagiaires sont également invités à accompagner les avocats du groupe en conciliation. « On croit fortement dans le processus de règlement des litiges avant qu’ils soient judiciarisés », assure Me Guilbault.Pour l’avocate, ce qui rend le stage particulièrement attrayant, c'est qu’à la mi-stage, des mandats complets vont être confiés aux stagiaires.Ils vont être amenés à rencontrer le salarié, préparer les plans d'interrogatoire et les plans de témoignage sous la supervision du maître de stage qui est présent.Mais alors, quelles sont les qualités requises pour devenir avocat à la CNESST?« On va parfois avoir des dossiers avec des travailleurs temporaires qui ne maîtrisent pas toujours le français ou l'anglais », explique Me Guilbault.Par conséquent, il faut être en mesure de comprendre la réalité des personnes qui n'ont pas forcément la même culture ou les connaissances du système.Il faut également être en mesure de tisser un lien de confiance avec des gens qui peuvent venir de pays où les institutions gouvernementales ne sont pas toujours synonymes de confiance.Enfin, il s’avère essentiel d’avoir de bonnes aptitudes communicationnelles, d'être autonome et bien organisé.