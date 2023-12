Me Dominique Ménard. Source: LCM

Me Nicolas Roche et Me Julien Archambault. Source: LCM

En 2014, 10 jeunes avocats qui avaient du plaisir à travailler ensemble, mais surtout une vision commune du litige, ont décidé de fonder un cabinet boutique spécialisé dans cette pratique.« Quelle magnifique aventure nous avons vécue depuis ! » lance Me Dominique Ménard, associée-directrice de LCM Avocats . Effectivement, ce cabinet s’est rapidement taillé une place de choix dans le paysage juridique montréalais, avant de devenir une référence à l’échelle québécoise, puis canadienne.Aujourd’hui, LCM n’est plus représenté par 10, mais par presque 30 avocats aux expertises variées et complémentaires dans toutes les sphères du litige civil et commercial, ainsi qu’en droit public et administratif. Responsabilité professionnelle, valeurs mobilières, actions collectives, arbitrage, contrôle judiciaire, recours extraordinaires, service-conseil… le cabinet répond à beaucoup de besoins.Comme le confirme Me Ménard, « Nous sommes capables d’intervenir aussi rapidement et efficacement que des grands cabinets nationaux dans une variété de dossiers complexes et sensibles, tout en conservant le modèle de cabinet qui nous étaient cher. Nous en sommes très fiers ».Le nouveau slogan de LCM s’intitule « Le sens du litige », qui se décline en anglais par « We speak litigation ». Pourquoi avoir choisi une telle formulation ? « Parce que c’est ce qui incarne qui nous sommes, notre identité profonde, répond Me Ménard. Nous y avons réfléchi collectivement, en nous penchant sur notre parcours des 10 dernières années, et sur ce que nous voulons mettre en place pour l’avenir. »À l’intérieur de ces quelques mots, le cabinet souhaite refléter sa vision. Celle du litige tout d’abord, qui est au cœur de sa pratique. « Mais aussi la recherche de solutions, ajoute l’avocate, avant d’expliquer que les enjeux juridiques nécessitent plus que jamais une relation franche, transparente, ouverte et constructive avec tous les acteurs d’un dossier, qu’il s’agisse des clients, des tribunaux et des parties adverses.« Pour bien servir des clients dans le domaine juridique, il faut être capable de les écouter, de saisir leur réalité et leurs objectifs, de parler leur langage et de traduire clairement pour eux leurs options juridiques. Nous sommes donc tout autant des communicateurs, que des négociateurs et des conseillers. Cette combinaison est essentielle pour leur proposer des solutions taillées sur mesure » explique Me Ménard.Au-delà d’un slogan, LCM Avocats profite de son 10e anniversaire à venir pour marquer visuellement une étape. Le cabinet s’est ainsi doté d’un nouveau logo afin de représenter l'excellence, la rigueur, la qualité des services et l’esprit d’innovation qui le caractérisent. Un nouveau site web, plus fluide et plus interactif, vient aussi d’être lancé avec la même image de marque ; on y retrouve, en bonus, un petit accent sur l’ancrage montréalais et l’ouverture sur le monde de LCM qui sont du plus bel effet !« Nous traduisons à travers ces symboles et outils la maturité que nous avons gagnée, ainsi que les forces et les valeurs qui nous habitent, indique l’avocate associée. C’est cette promesse de marque que nous affichons fièrement. »De quelles forces s’agit-il ? Outre celles qui s’appliquent à sa pratique elle-même, le cabinet a toujours misé sur une notion d’équipe singulière dans le milieu. « Ce n’est pas pour rien que ce bureau n’a pas pris le nom d’un avocat en particulier, dit Me Ménard. En le nommant Litige commercial et civil Montréal, nous avons fait le choix de nous montrer en équipe. Une équipe compétente, efficace, loyale et qui a du plaisir à travailler ensemble, même si nous avons tous des profils et des manières de pratiquer différentes. Nous croyons beaucoup à cette diversité, qui nous permet de relever des défis tout aussi variés. »En s’apprêtant à célébrer ses 10 ans d’exercice, LCM Avocats souhaite aussi se préparer pour l’avenir. « Nous voulons nous assurer que notre structure continue à évoluer avec agilité, ce qui sera possible avec une relève mobilisée au sein du cabinet. C’est ce qui nous a convaincu à changer notre structure de gouvernance » indique Me Dominique Ménard.Dans cette logique, deux jeunes avocats, Me Nicolas Roche et Me Julien Archambault , ont intégré les rangs du nouveau comité exécutif du cabinet aux côtés de Me Ménard, tandis que Me Sébastien Caron assume les fonctions de président du conseil d’administration. La participation de tous les associés et sociétaires est également encouragée au sein des activités du comité d’audit et des comités stratégiques de LCM.« Nos jeunes talents doivent être écoutés et prendre pleinement leur place dans la gestion du cabinet, car ce sont eux qui représentent l’avenir de LCM Avocats » appuie Me Ménard, qui entrevoit le futur du cabinet avec beaucoup d’optimisme.