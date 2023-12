Brooke Naomi Levy, Isabelle Bertrand, Jade Paquin-Robidoux, Diana Sciortino, Emilie Barreca, Nicolas Tabah et Paolina Tosheva. Source: Fasken

Joey Blais, Alexandra Lemelin et Karo Dupuis. Source: Fasken

Fasken vient de dévoiler les noms des 10 avocats qui se joindront à leur équipe à la suite de leur assermentation.L’assermentation aura lieu le 15 décembre à Montréal pouret, et le 18 décembre à Québec pourets’apprête à rejoindre l’équipe en droit du travail. Avant de rejoindre le cabinet en tant qu’étudiante en droit en 2021, la jeune femme a effectué plusieurs stages chez KRB Avocats et Levy Tsotsis Attorneys.Elle a également été assistante chez Ravinsky Ryan Lemoine et BLG.Brooke Naomi Levy est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.s’apprête, elle aussi, à rejoindre le groupe droit du travail.Concernant ses expériences professionnelles, la jeune femme a été coordonnatrice du programme Citoyenneté et Chartes au sein de l’ABC.Côté bénévolat, elle a été préposée au service du repas pour l’association Maison du Père. Elle a également été bénévole pour le Centre de Répit Philou.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.rejoint l’équipe droit du travail au sein du groupe de vie privée.Elle s’est jointe à l’équipe Fasken en 2021 après avoir complété sa deuxième année en droit à l’Université de Montréal.Elle a été présidente du comité Affaires Internationales et du club de plaidoirie Juripop.La recrue de Fasken est diplômée en droit de l’Université de Montréal.rejoint le groupe droit des affaires. Elle s’est jointe à l’équipe de Fasken à l’été 2020, après deux années dans le programme BCL/JD de l’Université McGill.La jeune femme a travaillé bénévolement comme chargée de dossier à la Clinique d’information juridique à McGill et comme coordonnatrice des ateliers du programme jeunesse L.E.X.Passionnée de voyages et de gastronomie, Diana Sciortino aime aussi la lecture, le plein air et le conditionnement physique.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université McGill.rejoint, elle aussi, le groupe droit des affaires. Elle s’est jointe à l’équipe de Fasken à l’hiver 2022 à titre d’étudiante en droit pour y effectuer un stage coopératif alors qu’elle terminait sa quatrième année du programme combiné de Droit et MBA à l’Université de Sherbrooke.La jeune femme a également effectué un premier stage coopératif en communications, marketing et développement des affaires dans un contexte de fusion d’entreprises du domaine légal ainsi qu’un deuxième dans le domaine du droit corporatif auprès d’un cabinet régional.Emilie Barreca est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.va se joindre à l’équipe de litige commercial. Combinant une formation en sciences politiques et en droit général, il a gravité activement dans la sphère politique fédérale dès 2012.Fort de cette expérience, « il a su développer un excellent sens de l’organisation et de la communication autant au niveau interpersonnel qu'au niveau des médias », déclare le cabinet au sujet de sa recrue.Il détient un baccalauréat en droit de l’UQAM.rejoint, pour sa part, le groupe propriété intellectuelle.Avant de se lancer dans les études de droit, elle a obtenu un diplôme avec distinction du programme de science politique et d’économie de l’Université McGill.En raison de l’excellence de son dossier scolaire lors de son passage à la faculté de droit, Paolina Tosheva est membre de la « Golden Key International Honour Society » depuis 2020.Elle est diplômée en droit de l’Université McGill.va faire partie du groupe droit des affaires. Il s’est joint à l’équipe de Fasken en 2022, au terme de son baccalauréat en droit à l’Université Laval.Depuis 2021, il s’implique en tant que chercheur pour la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs de l’Université Laval.Dans le cadre de ses recherches, il s’est principalement intéressé aux enjeux soulevés par l’application de la technologie de chaîne de blocs à la fiscalité, aux valeurs mobilières et à la concurrence.Il a un baccalauréat en droit de l’Université Laval.rejoint l’équipe litige et résolution des conflits. Dans ses temps libres, elle pratique plusieurs sports de plein air et aime profiter de la nature.Alexandra Lemelin se distingue « par son efficacité, sa rigueur, sa détermination et par son envie d’innover dans tout ce qu’elle entreprend », souligne le cabinet.En plus de détenir un baccalauréat en droit, elle est également bachelière en sciences, plus spécialement en microbiologie à l’Université Laval.va se joindre, elle aussi, à l’équipe litige et résolution des conflits.Au cours de sa dernière année d’études, elle a eu la chance d’effectuer un stage à la magistrature auprès de l’Honorable Martin Bureau j.c.s., siégeant dans le cadre de l’audition d’un recours collectif de grande envergure.Intéressée par la recherche en droit, elle a participé à un projet de recherche sur l’administration des preuves de nature scientifique lors de procès, en plus de rédiger un essai sur les enjeux juridiques entourant le recours grandissant à la technologie de la reconnaissance faciale.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.