Jean Berthelot. Source: LinkedIn

Une des photos que la police a récupérées comme preuves. Source: Jean Berthelot

Un avocat de Laval,, a faussement été accusé de distribution et de possession de pornographie juvénile, rapporte le Journal de Montréal Les accusations, qui ont bouleversé la vie de l’avocat, ont été rejetées par la jugelors d’une enquête préliminaire. Il a été libéré les 16 et 23 novembre, mettant ainsi fin à une épreuve de trois ans marquée par un stress intense.« On m’a volé ma dignité », affirme à Droit-inc Jean Berthelot.L'affaire a commencé en 2020 lorsque l'algorithme de Facebook a détecté une « image sexuelle » d'une enfant de 6 ans, présumément partagée par Berthelot. L'alerte a été transmise au National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), puis à la police de Laval.« Ce jour-là, j’ai été accueilli par une dizaine de policiers masqués avec des vestes par balles, à 6 heures du matin. Je ne m’attendais pas du tout à ce genre de visite », se rappelle Jean Berthelot.Une perquisition au domicile de Berthelot n'a toutefois révélé aucune trace de la photo suspecte parmi les 343 780 fichiers analysés dans ses appareils électroniques.La seule preuve étayant les accusations de distribution de pornographie juvénile reposait sur les algorithmes de Facebook.« Aucune preuve n’a été apportée sur la manière dont Facebook repère, identifie et transmet au NCMEC les fichiers problématiques», indique la juge Larochelle, selon le JdeM.La juge Larochelle a critiqué le manque de vérification humaine dans le processus de Facebook, soulignant l'absence de preuves sur la méthode utilisée par Facebook pour identifier et transmettre des fichiers problématiques au NCMEC.Cette affaire soulève des questions importantes sur les méthodes d'enquête de la police de Laval et les procédures de la Couronne.Parmi les photos recueillies par la police, certaines démontrent sa fille au cours d’un voyage humanitaire et n’auraient « aucune connotation sexuelle », selon la juge.« Clairement, là, est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure de prouver que ces photos-là sont du matériel pornographique? C’est oui ou c’est non! » a adressé la juge Larochelle à la Couronne.Ces accusations ont causé en 2020 le renvoi de Jean Berthelot du cabinet Alepin Gauthier.« J’ai perdu mon emploi du jour au lendemain. Mon nom était partout sur Google. Il suffisait de faire une petite recherche sur internet pour découvrir que j’étais accusé de distribution de pornographie juvénile », mentionne avec tristesse l’avocat.Ces trois années « difficiles » ont menacé la santé mentale de Jean Berthelot qui cumulait plus de 30 ans d’expérience comme avocat.« J’ai vécu de l’isolement social. Il y a beaucoup de personnes qui m’ont tourné le dos. Ça m’a causé un état dépressif et beaucoup d’anxiété », avoue-t-il.Voyant qu’il ne pouvait plus pratiquer le droit, l’avocat s’est mis à travailler comme technicien de scène.« J’envoyais mon C.V. partout et je n’avais aucune réponse. J’ai eu peur pour mon métier d’avocat », ajoute-t-il.Aujourd’hui, Jean Berthelot se sent soulagé que les accusations soient tombées.« Si ça n’avait pas été de la résilience, je ne crois pas que je serais là aujourd'hui. Subir tout ça et être capable de continuer de vivre, c’est tout un exploit », soutient-il.Est-ce que l’avocat souhaite réintégrer le barreau? « Je ne sais pas. Ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis », dit-il.Et veut-il intenter des poursuites judiciaires? « J’y réfléchis ».Il ajoute: « Maintenant, au moins, je suis capable de dire mon nom publiquement », conclut-il