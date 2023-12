Christina Muccari, Ameikha Ramsagur, Mohammadhossein (Mo) Bahramdaryabeigi et Magalie Roux. Source: DS Avocats

Le cabinet DS Avocats célèbre l’arrivée de quatre nouveaux avocats et stagiaires au sein de leur équipe.« Pas un, pas deux, ni même trois, mais bien quatre nouveaux talents se joignent à nos équipes de Montréal et de Québec dans les domaines du droit des affaires, de la résolution de litiges et de la fiscalité », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Il s’agit deetChristina Muccari exerce sa pratique en résolution de litiges en droit civil et commercial. Elle se joindra au groupe de litige du bureau de Montréal.« Je suis enthousiaste à l’idée de me joindre à une équipe conviviale et passionnée qui gère des mandats d’envergure avec rigueur et passion. Je suis ravie de poursuivre ma carrière au cabinet », dit-elle.Selon le cabinet, elle dessert une clientèle variée de PME et de grandes entreprises et intervient à toutes les étapes de résolution d’un litige, de l’élaboration de conseils stratégiques à la représentation devant les tribunaux de première instance et d’appel du Québec.Avant de rejoindre DS Avocats, elle a travaillé comme étudiante en droit chez MCG Avocats et pour Meen plus d’être avocate chez Legal Logik.La Barreau 2019 détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.Ameikha Ramsagur se joint également à l’équipe spécialisée en résolution de litiges du bureau de Montréal.« C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe de spécialistes en résolution de litiges de DS Avocats. C’est une équipe dynamique qui jouit d’une solide réputation, autant au Canada qu’à l’étranger. J’ai hâte de contribuer activement au succès du cabinet », dit-elle.Avant de rejoindre DS Avocats, elle a travaillé comme assistante de recherche pour Option consommateurs, comme assistante légale chez Stikeman Elliott et comme étudiante en droit pour la Banque nationale.Elle a aussi été étudiante en droit pour Bélanger Sauvé et avocate pour Municonseil avocats inc.La Barreau 2023 détient un baccalauréat en neurosciences et en études internationales de l’Université Bishop et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Mohammadhossein (Mo) Bahramdaryabeigi se joint à l’équipe de spécialistes en droit des affaires du bureau de Montréal.Dans le cadre de sa pratique, il se spécialise en matière de fusions et acquisitions transfrontalières publiques et privées, de financement de sociétés et de droit des valeurs mobilières.« Je suis heureux de poursuivre ma jeune carrière chez DS Avocats. La vaste expertise du cabinet et la plateforme internationale ont réellement fait la différence dans ma prise de décision », dit-il.Le Barreau 2021 s’implique également dans sa communauté, notamment à titre de co-vice-président de communications et de marketing d’Iran-Canada Business Council (ICBC).Magalie Roux se joint à l’équipe de spécialistes en droit fiscal du bureau de Québec, comme fiscaliste et stagiaire en droit. Son éthique de travail lui a valu d’être lauréate de la Bourse des CPA du Québec ainsi que d’une Bourse mérite d’excellence.Elle prévoit être assermentée en 2024.« Je suis heureuse de me joindre à une équipe aussi conviviale et agréable. Non seulement je travaille déjà à des dossiers d’envergure, mais je suis également accompagnée de mentors qui collaborent réellement à mon développement professionnel », dit-elle.Magalie Roux détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle complète actuellement une maîtrise en fiscalité à la même université.