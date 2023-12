Natasha Black. Source: Financière des avocates et des avocats

Tout comme celle de 2022, l’année que nous nous apprêtons à terminer n’a pas été de tout repos sur le plan financier, n’est-ce pas? Taux d’intérêt à leur sommet depuis les années 1990, inflation galopante, économies en berne, crises sociales; lorsqu’on traverse de telles périodes d’instabilité, il faut savoir serrer les dents… et disposer de bons conseillers.Un conseiller financier, c’est un peu comme un médecin. Parfois, on tombe sur des personnes qui nous considèrent comme des numéros, nous mettent au bas de leur liste de priorités et ne nous donnent pas automatiquement le bon diagnostic. Ou bien, on a en face de nous des gens à l’écoute, réactifs et en mesure de nous accompagner efficacement, quelles que soient les urgences et le contexte.Évidemment, ce genre de conseillers financiers ne se trouve pas à tous les coins de rue. Et il est plus rare encore que leurs conseils soient prodigués gratuitement. C’est pourtant de cette manière que la Financière des avocates et des avocats fonctionne depuis plus de 40 ans. Créée par des juristes pour des juristes, cette OSBL a engagé, d’un bout à l’autre du Canada, des conseillers chevronnés pour seconder les membres de la communauté juridique ( au sens large ) dans tous ses défis.Établissement d’un budget, fiscalité, assurances et protections personnelles ou corporatives, développement d’un patrimoine, prévisions de retraite; les conseillers de La Financière sont capables de répondre à de nombreux besoins de façon personnalisée et désintéressée.« Nous avons la chance de ne pas travailler à la pièce ni au contrat, confirme le conseiller. Nous prenons le temps nécessaire avec chaque personne, quelle que soit sa situation et son budget. Nos membres ont tous un profil économique différent, que nous analysons et mettons à jour régulièrement pour les épauler de notre mieux, sans chercher à leur vendre à tout prix quelque chose. »Et pour les seconder, M. Dugal a tout ce qu’il faut dans ses bagages, puisqu’il détient des accréditations de planificateur financier agréé (Pl fin), de conseiller en régimes de retraites collectives, de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de Fellow de l’institut canadien des valeurs mobilières (FICVM).Cet expert n’est pas non plus associé à n’importe qui. Sa collèguea plus de 18 ans d’expérience en assurance de personnes, en fonds de placement, ainsi qu’en régimes d’assurance et de rentes collectives.Et comme le talent n’attend pas le nombre des années, ces deux conseillers chevronnés viennent de voir leur équipe renforcée avec l’arrivée d’une représentante de la nouvelle génération toute aussi passionnée qu’eux.Diplômée d'un baccalauréat en comptabilité et gestion, en plus d’être une planificatrice financière agréée du Québec, Natasha Black a commencé à travailler il y a 14 ans dans le secteur financier. Elle y a développé une grande polyvalence, évoluant du statut d'analyste financière en investissement, à celui de gestionnaire de projets puis de planificatrice financière.« Si j’ai décidé de quitter cette voie pour m’engager auprès de la Financière des avocates et des avocats, c’est avant tout pour être en contact avec des personnes, explique-t-elle. J’aime les gens autant que les chiffres, et j’aime aider les autres. Avec la Financière, c’est ce que je fais maintenant, et j’ai le sentiment de m’accomplir. »Tout comme ses collègues, Mme Black est prête à seconder tout le milieu juridique du Québec. « Je n’ai pas peur de me relever les manches ! » lance-t-elle en souriant. Quel est son dada, toutefois ? La planification financière, bien sûr, et dès le plus jeune âge!« Je pars du principe qu’on n’est jamais trop jeune pour planifier son budget et se constituer un patrimoine, affirme-t-elle. Et ce, même par vents contraires dans le domaine économique. Avec un conseiller financier de confiance à nos côtés, nous avons effectivement la latitude de moduler notre épargne au fur et à mesure de nos priorités. »Nul doute, en lisant ces lignes, que Natasha Black s’avèrera aussi efficace et bienveillante que ses collègues Michel Dugal et Nathalie Martel, qui finissent d’ailleurs notre entrevue avec eux en souhaitant à toute la communauté de Droit-inc de belles fêtes de fin d’année.