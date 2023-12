Me Isabelle Poitras, André Malette, Claudia Guay et Juliette Delrieu, l’honorable J-Michel Doyon, Caroline Lantagne et Me Mathieu Trépanier. Source: LinkedIn

Une exposition-vitrine sur l’histoire du Barreau se tiendra du 2 mai au 29 septembre 2024 au Musée de la civilisation à Québec, a annoncé le ministère de la Justice du Québec sur LinkedIn On apprend qu’elle a été conçue par une équipe du Musée de la civilisation en partenariat avec le Barreau de Québec, le ministère de la Justice et le Barreau du Québec, et qu’elle retracera des éléments clefs de l’histoire de la pratique du droit au Québec.« Le 6 décembre dernier, l’équipe de travail du projet d’exposition s’est rendue au cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec pour échanger sur les thèmes à intégrer au scénario d’exposition. Bâtonnier du Québec en 2007-2008, l’honorable J-Michel Doyon est aussi bien connu dans la communauté juridique comme ‘l’historien du Barreau’, ayant notamment publié en 2009 un ouvrage sur le sujet qui fait référence. Fidèle à son habitude, notre lieutenant-gouverneur a partagé avec générosité ses idées, ses souvenirs et fourni de bonnes références pour contribuer aux travaux préparatoires », précise la publication.Le Barreau du Québec a d’ailleurs partagé un sondage pour contribuer au succès de l’exposition. Il est possible d’y participer jusqu’au 12 janvier prochain.