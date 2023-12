Mes Saro Turner, Al Brixi et Andrea Roulet. Source: Slater Vecchio LLP

Mesetdu cabinet d'avocats Slater Vecchio LLP ont déposé une action collective au nom des personnes au Québec ayant acheté ou consommé des cantaloups faisant l'objet des rappels récents de Santé Canada et qui sont tombées malades.D’après le Rapport de Santé Canada, l'éclosion de cantaloups aurait entraîné au moins 129 cas signalés de Salmonella, dont 91 rien qu'au Québec.Au total, cette épidémie a conduit à 44 hospitalisations et à cinq décès.« L'objectif de cette action collective est de garantir l'accès à la justice pour ceux qui sont tombés malades ou ont subi des pertes financières en consommant ou achetant ces produits dangereux sans valeur », a déclaré Saro Turner, associé chez Slater Vecchio.Les personnes ayant acheté un cantaloup rappelé ou un produit de fruit apparenté vendu entre le 10 octobre 2023 et le 24 novembre 2023 sont invitées à rejoindre l’action collective.