Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour supérieure, Marie-Anne Paquette. Sources: Cour supérieure du Québec et LinkedIn

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec,, et la juge en chef de la Cour supérieure,, ont annoncé un nouveau projet pilote visant à résoudre les conflits entre parents au profit des enfants.Doté d'un financement de 237 000 $, ce programme de coordination parentale cible les familles séparées à haut niveau de conflit ayant obtenu un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal.L'initiative vise à réduire le recours au système judiciaire et met l'accent sur l'intérêt des enfants. Grâce à une coordonnatrice parentale, le projet accompagnera les familles du début à la fin du processus, favorisera la collaboration entre les avocats des parties, et offrira un soutien professionnel aux parents.D'une durée de deux ans, ce projet pilote offre jusqu'à 45 heures de coordination parentale et des ateliers éducatifs.Le programme comprend des ateliers obligatoires de coparentalité et de communication pour les parents séparés, visant à les outiller pour répondre aux besoins de leurs enfants et à améliorer leur communication.Le projet pilote vise à placer l'intérêt des enfants au cœur des décisions, en favorisant la discussion entre les parents pour atténuer les tensions.