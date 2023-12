René-Charles Alary n’est plus... Source: Memoria

Mes’est éteint à l’âge de 95 ans.L'avocat a été un des associés fondateurs du cabinet De Grandpré Chait. Il a été le président du conseil d‘administration du cabinet durant plusieurs années.Au début des années 1970, Me René-Charles Alary a présidé la commission Alary, qui a été à l'origine de la réforme du droit de l'expropriation en 1973. Ce cadre législatif aura perduré durant 50 ans, puisque ce n'est que le mois dernier que la loi a été modifiée. « Cela montre à quel point sa vision était novatrice et éclairante, qu’elle assurait un équilibre entre les besoins de l’État et la protection des citoyens », rend hommage Me, associé chez De Grandpré Chait.Me Beauchemin se rappelle de son entrée au cabinet au printemps 1986 comme stagiaire en droit. « Il faisait confiance aux jeunes avocats, en leur confiant ce qui nous semblait des montagnes insurmontables, en nous laissant aller momentanément pour apprendre et que nous développions notre propre sens de l’analyse ».Toutefois, Me Alary ne se tenait jamais loin pour s’assurer que la bonne décision soit prise. « Cette confiance fut une des fondations de nos apprentissages et d’une évolution positive dans la profession juridique ».Me Marc Beauchemin a rapidement senti qu’en arrivant au cabinet, il entrait dans une famille. « René-Charles Alary était un homme de famille. Quand on arrivait, il nous faisait sentir que nous entrions dans une deuxième famille. C’est peut-être pour cela que 38 ans plus tard, je suis encore ici! »René-Charles Alary a été arbitre à la Commission interaméricaine d’arbitrage, et au Centre international d’arbitrage. « Il a géré des arbitrages de par le monde, et quand il revenait à Montréal, dans son rôle de président du cabinet, il renforçait les assises du cabinet pour en faire une institution solide », souligne Me Beauchemin.Me Alary a été le président de la Chambre de commerce de la province du Québec en 1972-1973, puis quelques années plus tard, le président du comité d'investissement France Québec mis sur pied par le gouvernement Lévesque.René Charles Alary détenait une licence en droit de l'Université de Montréal, qu'il avait obtenue en 1955, avant d’être admis au barreau l’année suivante.« Homme énergique, débordant d’idées et d’un grand humanisme, il a présidé le conseil d’administration du cabinet durant de nombreuses années. Il a été un mentor et un ami pour de nombreux avocats et avocates ayant pratiqué au sein du cabinet, rend hommage De Grandpré Chait, par communiqué. Généreux de son temps et de ses compétences, c’est lui qui a posé les bases de ce qui constitue encore aujourd’hui un des meilleurs groupes de droit municipal au Québec. »Me René-Charles Alary était le père de, juge surnuméraire de la Cour supérieure du Québec, et d’, cheffe des ressources humaines chez De Grandpré Chait.René-Charles Alary laisse dans le deuil son épouse, ses quatre filles, ses six petits-enfants et ses cinq arrières petits-enfants.