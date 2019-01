Harvey Weinstein et Benjamin Brafman.

Selon plusieurs médias américains, l'avocataurait renoncé à représenter Harvey Weinstein, poursuivi au pénal pour agression sexuelle. Il s'agit d'une défection de poids pour le producteur déchu, dont l'avocat vedette était parvenu à affaiblir sensiblement l'accusation.Un article du New York Post confirme des informations parues depuis lundi dans d'autres médias américains, qui évoquaient le prochain départ de M. Brafman, mais sans citer l'avocat directement.Selon le New York Post, cette séparation serait en partie due à la volonté d'Harvey Weinstein d'étoffer son équipe en s'assurant les services d'avocats supplémentaires.Vedette du barreau new-yorkais, Benjamin Brafman, 70 ans, a déjà défendu avec succèsdans l'affaire, mais aussi le rappeuret le producteurDepuis l'inculpation d'Harvey Weinstein en mai, l'avocat avait mis en évidence des erreurs dans la conduite de l'enquête, qui ont mené à l'abandon des poursuites liées à l'une des trois victimes présumées.Benjamin Brafman avait en outre produit au début d'août une série de messages échangés entre l'ancien magnat d'Hollywood et une autre victime présumée après les faits allégués.Ces échanges montrent, selon la défense, que cette femme, qui accuse le producteur de viol, « semble reconnaître la nature consensuelle et intime de sa relation avec M. Weinstein ».Sur la base des approximations de l'enquête, Benjamin Brafman avait joué son va-tout et demandé au juge James Burke d'annuler l'ensemble de la procédure.Cependant, le magistrat a rejeté ce recours le 20 décembre, ouvrant la voie à un probable procès d'Harvey Weinstein.La prochaine audience est fixée au 7 mars, et le procès pourrait s'ouvrir en mai.Depuis le début d'octobre 2017, Harvey Weinstein a été accusé de harcèlement et d'agression sexuelle allégués par plus de 80 femmes, dont des vedettes d'Hollywood commeouLe dossier instruit à New York est le seul qui ait entraîné des poursuites pénales contre l'ancien producteur.