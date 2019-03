Permettre à ses employés de travailler de la maison, c’est aussi augmenter leur productivité au travail.

La rétention des talents est une priorité pour les cabinets et le télétravail pourrait bien être la solution.Un récent sondage de Gallup, une firme américaine de conseil en management, démontre que la possibilité de travailler à la maison est très recherchée par les employés. Leur offrir cette alternative permettrait même de les garder plus longtemps.Pourtant, le secteur juridique tarde à adopter cette tendance, notamment en raison de préoccupations liées à la protection des données des clients et de problèmes de conformité.Vous souhaitez adapter votre cabinet à cette nouvelle réalité? C’est possible! Attorney at Work a dressé trois conseils qui vous permettront d’offrir cette alternative à vos avocats.Une politique de travail non écrite ou incohérente ne vous permettra pas de profiter pleinement de l’avantage principal que vous procurera le télétravail : la rétention de vos talents.En effet, il est possible que les avocats ne sachent pas qu’ils ont accès à ce privilège ou qu’ils hésitent à s’en prévaloir si aucune règle écrite ne leur permet.Ils se sentiront donc davantage interpellés par une politique claire et bien communiquée, qui leur permettra de se sentir à l’aise en travaillant de la maison.Une politique clairement établie risque d'ailleurs d’attirer de nouveaux talents dans votre cabinet.Une étude de Deloitte dévoile en effet que près de 75 % des femmes de la génération Y estiment qu'une politique de « travail à domicile » ou « à distance » est importante tandis que 69 % estiment qu'une présence physique régulière au bureau est inutile.Si vous offrez cette flexibilité à vos employés, proclamez-le donc haut et fort : vous en tirerez rapidement des bénéfices.L’utilisation du cloud est l’un des principaux outils permettant le travail à distance. Lorsque des données y sont stockées, les avocats peuvent les utiliser n’importe où, sur n’importe quelle plateforme.Par souci de respect des règlementations en matière de confidentialité des données, vous devez utiliser des plateformes entièrement sécurisées. Contrôlez votre base de stockage et assurez-vous que seules les personnes autorisées y accèdent. D’un point de vue éthique, c’est votre responsabilité!Et n’hésitez pas à faire appel à des spécialistes en sécurité informatique.Être avocat, c'est s'exposer au stress et travailler de longues heures.En proposant le télétravail à vos employés, vous leur offrirez de la flexibilité, vous limiterez leurs déplacements, les distractions du bureau mais aussi les risques d’épuisement professionnels.Car ne l'oublions pas, permettre à ses employés de travailler de la maison, c’est aussi augmenter leur productivité au travail.Expliquez bien ces avantages du télétravail à vos associés réticents! Au bout du compte, c’est votre cabinet qui en profitera.