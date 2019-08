Emma Watson. Source: Hollywood Actress Archives

L’actrice britanniquesoutient le lancement d’une ligne téléphonique gratuite visant à venir en aide aux victimes de harcèlement sexuel au travail dans leurs démarches juridiques.Le service sera disponible aux femmes d’Angleterre et du pays de Galles et sera opéré par Rights of Women, un OBNL, rapporte Legal Cheek. Ses avocates et bénévoles offriront aux appelantes des indications sur les comportements constituant du harcèlement sexuel, sur la manière de porter plainte devant un tribunal du travail, ainsi que sur les accords de règlement et de non-divulgation.Il s’agira de la première ligne du genre au Royaume-Uni.« Comprendre quels sont vos droits, comment vous pouvez les faire valoir et les choix que vous faites si vous êtes victime de harcèlement est un élément essentiel de la création de lieux de travail sûrs pour tous sont pris en charge, où que nous travaillions », a indiqué Emma Watson.Pour l’actrice, la création de cette ligne d’aide est un pas dans la bonne direction après les révélations du phénomène #MeToo.« On a enfin l’impression que les gens réalisent l’ampleur du problème, et j’espère bien qu'avec les normes mondiales telles que le récent traité de l’Organisation internationale du Travail sur le harcèlement au travail, nous allons commencer à instaurer un nouveau climat de prévention et de responsabilisation sur cette question au pays », a-t-elle ajouté.