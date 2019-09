Développement d’affaires |

La clé du succès pour une vidéo de cabinet Par : Mathieu Galarneau | Le : 2019-09-03



La vidéo obtient le plus d'engagement sur le web, mais il faut savoir quoi évaluer avant de crier « Action! »...



Vous souhaitez avoir une vidéo qui explique l’évolution de votre firme et qui montre qui vous êtes aujourd’hui, ou encore qu’elle serve à attirer des juristes dans vos rangs. Comment procéder pour obtenir le meilleur produit possible?



Voici quelques conseils de Leslie DuFresne et de Jayson Carpenter rapportés par Attorney at Work, deux Américains qui ont travaillé à la réalisation de vidéos promotionnelles avec le cabinet Kronick de Sacramento. Ensemble, ils ont réalisé deux vidéos : la première relate le parcours de Kronick à l’aube de ses 60 ans, la seconde vante le climat de travail qu’on y retrouve.







Alors, comment fonctionne le processus créatif pour dénicher les meilleures idées? Bien connaître son client, dit la spécialiste marketing et recruteuse juridique, Leslie DuFresne.



« Je travaille avec Kronick depuis plusieurs années, ce qui m’a permis de mieux comprendre la culture du cabinet. Heather Ward, directrice du développement des affaires de la firme, et moi-même savions que la société approchait d’un anniversaire important. Au début de notre “brainstorm”, nous avons pensé à une vidéo commémorative. »



En captant les images, elles se sont rendu compte qu’elles avaient assez de matériel pour une vidéo de recrutement. « Bien que les vidéos se chevauchent, chaque histoire se déroule à sa manière et sert finalement un but différent », explique Leslie DuFresne.



Pour le réalisateur Carpenter, l’idée est de créer une histoire en trois actes. « Nous présentons le client, identifions le problème qu’il est en train de résoudre et montrons comment il le résout, avec des résultats positifs et des témoignages positifs. À partir de là, nous avons une solide compréhension de la vision du client et un plan pour le script vidéo. »



Mais quelle est la sauce secrète qui va faire que la vidéo attirera vraiment l’attention? Ce serait de développer le travail d’équipe, selon DuFresne. « Jayson et moi avons travaillé sur plusieurs projets ensemble, ce qui a profité à ce projet. Notre confiance mutuelle pour le point de vue et la créativité de chacun, ainsi que sa volonté inébranlable d’être ouvert d’esprit, est inestimable. »



En résumé, pour obtenir de bonnes vidéos corporatives, travaillez en équipe avec une boîte marketing et vérifiez leurs précédentes vidéos pour voir la qualité et la complicité dans leur travail!