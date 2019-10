Me Olivier Beaubien. Photo : LinkedIn de Olivier Beaubien

Me, fraîchement assermenté, entame sa carrière chez DSL avocat, un cabinet-boutique montréalais spécialisé en droit des affaires et en services d'impartition juridique.Contacté par Droit-inc, l’ancien de McGill explique que débuter sa carrière dans un petit cabinet représente pour lui une belle occasion d’aller régulièrement se faire les dents au tribunal.« C’est une belle occasion, au sein d’une bonne équipe. Les conditions de travail sont intéressantes, se réjouit-il. L’opportunité de faire du droit administratif, en plus du droit civil me plaît. »Au cours des prochaines années, l’avocat affirme qu’il concentrera ses énergies à apprendre les rouages du litige, marché dans lequel il souhaite développer sa pratique à Montréal. « J’aime débattre, réfléchir à de nouvelles idées et faire preuve de créativité », décrit-il.Me Beaubien a obtenu son baccalauréat en droit avec une mineure en économie en 2017. Au cours de ses études, il a multiplié les stages et les diverses implications étudiantes.Il a d’abord été assistant de recherche au profit du professeur, avant de s’envoler à Lusaka, en Zambie, où il complète un stage au sein du Disability Rights Watch, où il faisait de la recherche légale.À son retour, il joint le Centre de recherche-action sur les relations raciales, en tant que stagiaire. Trois mois après cette épopée, il plie bagage à nouveau, cette fois pour Gatineau, où il est nommé assistant spécial du directeur de la politique du ministre de la Famille et du Développement social.« C’est l’expérience durant mes études qui m’a le plus marqué. C’était bien de voir comment la politique publique s’article, et de constater ses répercussions », raconte le jeune plaideur.Après ses études, Me Beaubien a également été analyste de risque au sein de Bombardier. C’est chez Legault Joly Thiffault qu’il complète son stage du Barreau.