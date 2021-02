Lot de livres - Les juges en chef. Photos : Site web la Fondation du Barreau du Québec

C’est la Fondation du Barreau du Québec qui publie un ouvrage retraçant près de deux siècles d’histoire de la Cour d’appel du Québec.Les lecteurs pourront y découvrir le parcours de 21 juges en chef qui y ont siégé, ainsi que 25 décisions clés listées par la jugeL'œuvre a été rédigée par un groupe d’avocats, de notaires, de juges, d’universitaires et de journalistes.« L'occasion de se plonger dans des parcours passionnants tout en faisant un geste pour la communauté juridique puisqu'une partie des profits sera versée pour le financement de nos actions », indique la Fondation du Barreau du Québec.Parmi les auteurs, on retrouve, journaliste à La Presse,qui a écrit chapitre sur Nicole Duval Hesler,, notaire,, un ancien membre de la magistrature et codirecteur du projet qui a écrit sur, professeur de droit à L’Université Laval, il y a aussi l’ancien bâtonnierqui a été greffier du Conseil privé et PDG de Bombardier, un ancien juge de la cours suprême,, ainsi que, juge à la retraite de la Cour d’appel., professeur à l’Université de Montréal à la retraite, le notaire, le professeur d’histoire à la retraite,de McGill,, avocat constitutionnaliste,, professeur à l’Université de Sherbrooke,, professeur au département d’histoire de l’Université Laval,, professeur d’histoire à l’UQAM,, essayiste et recherchiste, Louis Crête, ancien juge à la Cour supérieure du Québec,, professeur de l’Université de Montréal et codirecteur du projet et, notaire, ont eux aussi participé à cet ouvrage.Me, cheffe de la direction de la Fondation du Barreau du Québec, souligne qu’il s’agit là d’une belle collaboration de divers partenaires du réseau juridique.Elle insiste aussi sur sa pertinence. « C’est un ouvrage unique qui retrace plus de 150 ans d’histoire de la Cour d’appel du Québec. Une occasion pour les avocats en pratique comme pour le justiciable de mieux connaître notre système de justice en se familiarisant avec chacun des juges qui a occupé ce poste de juge en chef ».Parmi les jugement notoires rendus qu’on retrouve, citons celui sur le droit à la réputation qui opposait la radio de Sept-île à Radio-Canada en 1994, celui concernant l’abolition du registre des armes à feu en 2013, ou encore celui sur les droits linguistiques qui a opposé la Ville de Westmount au procureur général du Québec en 2001.Une partie des fonds recueillis pour chaque achat servira au fonctionnement de l’organisation.