Bonjour,Je suis en réflexion sur mon avenir et je me demande s’il est opportun de contacter un recruteur. J’hésite à le faire car plusieurs amis m’ont mentionné avoir été déçu du résultat notamment sur les retours d’appels et le suivi de leur dossier.Je voudrais savoir si ça vaut la peine dans ma situation, de contacter un recruteur ?Cher lecteur,Vous ne tomberez pas en bas de votre chaise si je vous réponds: « Oui, vous devriez contacter un recruteur ». Le contraire aurait été surprenant…Bien qu’il soit facile de répondre à votre question, certaines précisions doivent être apportées afin de vous faire comprendre que je prêche évidemment pour ma paroisse mais que je suis également réaliste.Comme je dis toujours aux candidats que je rencontre, je travaille pour mes clients, les entreprises, organismes ou cabinets et non pour les candidats.Cependant, la seule option que j’ai pour rendre mes clients heureux, c’est de recruter un candidat qui fera le travail, sera motivé et restera dans l’entreprise à long terme. En d’autres mots, trouver un candidat qui sera heureux dans le poste à combler.Donc, pour rendre ses clients heureux, un recruteur doit indirectement rendre des candidats heureux. Je dis bien « des candidats » et non « tous les candidats ». Il est possible que votre profil ne corresponde pas à ce que les clients recherchent en ce moment ; il est également possible que vos attentes soient trop hautes.Nos clients cherchent habituellement quelqu’un avec un bagage assez précis et une personnalité qui ira avec l’équipe en place. Ils nous engagent pour trouver leur perle rare (selon leurs critères) alors il n’est pas surprenant que certains candidats très intéressants et qualifiés demeurent sur les tablettes.Vous me dites : « Comment savoir si ça vaut la peine de rencontrer un recruteur ? ». Cela vaut toujours la peine de rencontrer un recruteur et ce peu importe votre situation. Pourquoi ? Voici les principales raisons :1- Ça ne vous engage à rien et dans le pire des cas, vous pourrez refuser de poser votre candidature pour le poste proposé, Aucun c-v n’ait envoyé chez un client sans avoir obtenu préalablement l’accord du candidat ;2- Ça ne vous coûte rien car nos honoraires sont couverts par nos clients ;3- Votre démarche demeure confidentielle ;4- Il n’y a pas d’exclusivité qui vous lierait au recruteur, vous pouvez toujours continuer à faire vos propres démarches et/ ou rencontrer d’autres recruteurs ;5- À moyen terme, on ne sait jamais ce qui peut se produire alors il est bon de savoir quelles sont les ouvertures et quelle est votre valeur sur le marché ;6- Normalement, dans notre cas du moins, la rencontre n’est pas désagréable ;Dans le fond, vous avez tout intérêt à ce que votre profil soit dans la banque de données d’un ou plusieurs recruteurs ne serait-ce que pour l’éventualité où vous recevriez un appel pour un poste dont vous rêvez depuis longtemps.Et si cet appel ne vient pas ? Vous aurez perdu une heure de votre temps, est-ce la fin du monde ?Sur le sujet des retours d’appel et le suivi de dossier, je vous dirais que c’est la moindre des choses de retourner ses appels et de faire un suivi avec les candidats. D’un autre côté, nous connaissons tous des avocats à qui il manque cette rigueur, il en va de même pour les recruteurs. À vous de vérifier la rigueur et le professionnalisme du recruteur que vous désirez rencontrer.En conclusion, il faut rencontrer un recruteur dans le cadre d’une démarche globale et non avec l’approche qu’il vous trouvera un nouvel emploi. Il s’agit d’une des options ou avenues à emprunter dans le cadre d’une réflexion sur votre avenir. Ce n’est pas la seule et aucune ne garantit le succès, il faut juste maximiser ses chances en plaçant stratégiquement ses pions.J’espère que ma réponse vous aidera et si vous êtes toujours incertain, je vous invite à m’appeler afin que nous en discutions.Bonne semaine.Chaque semaine, le recruteur juridiquerépond à une question posée par vous, chers lecteurs.La Question au Recruteur de la semaine est choisie parmi toutes celles reçues sur le site. Toutes les questions sont bonnes pour autant qu’elles concernent votre carrière de juriste.s'est spécialisé en recrutement juridique après avoir pratiqué le droit pendant une douzaine d'années. Ayant été associé au sein de cabinets boutiques ainsi que d'un important cabinet de Montréal, il connaît bien la communauté juridique et les enjeux reliés à la pratique du droit tant en cabinet qu'en entreprise. Arcand et Associés, une entreprise spécialisée dans le recrutement de cadres et de professionnels, a été fondée en 1999. Pierre Arcand et son équipe apporte un soutien professionnel tant aux entreprises qu'aux cabinets qui cherchent à recruter les meilleurs candidats disponibles.