Juba Sahrane, qui a perdu la vue à l'âge de 13 ans, a terminé son Barreau en juin 2018 et se cherche depuis un stage

Me Marie-Douce Fugère, elle aussi non-voyante, fait partie de ceux qui ont réussi à trouver un emploi dans le droit

En 2017, la profession comptait 134 handicapés sur ses 26 512 membres, soit 0,5 %.

n'hésite pas à le dire. « J'ai malheureusement vécu des situations de discrimination».Le jeune homme de 24 ans, qui a perdu la vue à l'âge de 13 ans, a terminé son Barreau en juin 2018 et se cherche depuis un stage.Face aux difficultés qu’il éprouve dans le milieu, et notamment lors du processus d’entrevues, il prône des mesures drastiques.« Lorsque j'arrive chez eux (en cabinet privé), je sens tout de suite un froid. Je peux même le sentir à la poignée de main. Puis, 95 % du temps, les questions portent sur mon handicap. Lors d'une dernière entrevue, on m'a demandé par exemple, "qu'est-ce qu'un étudiant non-voyant peut m'offrir?"».Pas déstabilisé le moins du monde, Juba Sahrane a affronté ces questions. En vain. Il ne fera pas son stage dans ce cabinet.«Le privé ne veut rien savoir de nous», ajoute-t-il, en précisant qu'il y a tout de même «quelques exceptions».Les seuls dont Juba souligne le travail, c'est Bombardier, avec ses bourses de la Fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité . Il a d'ailleurs été récipiendaire de l'une de ces bourses qui lui a permis de travailler un été dans l'entreprise., (vice-président principal, Affaires juridiques, NDLR) est vraiment sincère dans sa démarche, il m'a donné une chance», raconte l'étudiant.Il souligne que bon nombre de cabinets font de la figuration et envoient leurs représentants aux événements qui soutiennent la cause des handicapés, mais sont beaucoup moins enclins à agir concrètement.«La bonne foi, je veux bien y croire, mais malheureusement, si on ne les oblige pas, il n'y aura jamais de résultat», croit le jeune homme qui pense qu'il faudrait que les gros cabinets réservent au moins une place pour les personnes en situation de handicap.D'après Juba, les ministères et les organismes gouvernementaux sont plus susceptibles de les intégrer.Il faut dire qu'ils sont soumis à la loi sur l’accès à l’égalité en emploi qui prévoit des moyens pour favoriser l’accès au marché du travail pour les personnes handicapées.Mais qu'en est-il des compétences alors ? «Lorsqu'on sort de l'école du Barreau, nous avons tous les compétences. Je n'ai ni plus ni moins de compétences que tous ceux qui sortent de l'école comme moi», lance-t-il.Il déplore d'ailleurs le manque d'implication du Barreau à l'égard de la cause des personnes handicapées. «Il ne fait rien pour nous aider et nous sommes totalement livrés à nous-mêmes alors que nous avons clairement un désavantage en partant», dit-il.Il souhaiterait que le Barreau les réfère vers des cabinets ou des ministères susceptibles d'accueillir les gens comme lui.«Si un étudiant ou une étudiante éprouve des difficultés particulières dans sa recherche, l’École réfère celui-ci ou celle-ci à leur consultante en employabilité qui peut alors l’aider dans sa recherche de stage, dans la préparation de son cv, ainsi que dans sa préparation aux entrevues. Ce service est offert sous forme de consultation individuelle et pour quelque motif que ce soit», répond, directeur des communications du Barreau.Me, elle aussi non-voyante, fait partie de ceux qui ont réussi à trouver un emploi dans le droit . Après son assermentation en 2012, elle a travaillé à la direction des affaires juridiques et parlementaires de l'Assemblée nationale, à la SAAQ et aujourd'hui, à la CNESST.Elle raconte ne jamais avoir dû faire face à de la discrimination, mais avoir déjà entendu des histoires du genre.Aussi, «la plupart des campagnes de sensibilisation ne concernent pas vraiment les personnes handicapées, mais plutôt les femmes, les immigrants, les Autochtones...», ajoute-t-elle.D'après les chiffres du Barreau, en 2017, 68 % des avocats souffrant de handicap travaillent à leur compte. Mais ce n'est pas forcément révélateur d'un rejet de la part des cabinets d'après Me Fugère.«Ça peut aussi vouloir dire que le handicap nous amène à vouloir plus de flexibilité, notamment pour gérer les moments plus difficiles», suggère-t-elle.Elle concède aussi que «la société au complet n'est pas sensibilisée sur le fait que malgré notre situation de handicap, nous avons les capacités de travailler et que ce fait est souvent ignoré».Juba raconte qu'avec les moyens technologiques actuels, il arrive à travailler comme n'importe quel avocat. «Ce n'est pas parce que j'ai une déficience visuelle, que je ne suis pas capable de plaider devant un juge», ajoute-t-il.En parlant de juge, l'étudiant attend depuis longtemps qu'un juge handicapé soit nommé...