Me Michel Bergeron, chef des services linguistiques et associé chez McCarthy Tétrault.

« La plus grande difficulté en langage des avocats, c’est qu’ils ne savent pas qu’ils ne savent pas, alors ils agissent comme s’ils savaient. »C’est non sans humour que Me Michel Bergeron , chef des services linguistiques et associé chez McCarthy Tétrault, explique pourquoi les avocats commettent autant d’erreurs de langage.Celui qui perçoit le droit comme « la science des mots » met en garde ses collègues.« On ne peut pas prendre le choix de ses mots à la légère! Les interpréter, c’est la base d’une majorité de litiges! »Le problème est spécialement présent au Canada, où la common Law et le Droit civil s’entrecroisent puis sont l’objet d’une tonne de traductions.Commettez-vous plusieurs erreurs lorsque vous communiquez avec vos clients, déposez des poursuites ou plaidez à la cour? Testez vos connaissances en parcourant ces erreurs fréquemment commises identifiées par Me Bergeron!Les anglicismes sont de loin les erreurs les plus souvent commises par les avocats! Souvent, on pense que la signification d’un mot identique dans les deux langues est la même. Ne faites pas cette erreur…En anglais, le mot corporatif est utilisé pour désigner tout ce qui se rattache à une entreprise. Pourtant, en français, il s’agit d’un regroupement professionnel. On devrait donc parler de droit des sociétés, et non de droit corporatif!Vous utilisez le mot charge pour désigner des accusations qui pèsent contre un défendeur?Ne le faites pas! C’est une traduction directe qui n’est pas valable en français. Il s’agit plutôt d’un chef d’accusation ou d’inculpation.Dernier exemple pour vous: le mot éligible. Ici, ce nom signifie « qui peut être élu », et non « admissible » .Astuce facile pour ne pas tomber dans le panneau : gardez un dictionnaire à votre portée!En anglais, ces trois mots sont régulièrement traduits par le mot légal. Cela ne veut pas dire que le mot légal est synonyme de juridique et judiciaire!Juridique est associé à tout ce qui appartient à la loi. Le terme légal est plus pointu en français : il s’agit de tout ce qui est autorisé, conforme à la loi.Le mot judiciaire ne doit être associé qu’à tout ce qui est relatif aux tribunaux, au système de justice.« Utiliser le mot légal à toutes les sauces, ce n’est pas mortel, mais c’est mal dit », résume Me Bergeron.Pensez-y-bien la prochaine fois!Dans une perspective de langage clair , il est normal de vouloir utiliser des expressions communes afin d’être compris par tous. C’est bien, mais il faut faire attention! Ce n’est pas parce qu’un groupe de mots est communément utilisé qu’il est valable.N’utilisez pas l’expression « faire des affaires » lorsque vous parler d’une entreprise qui s’exerce sur un territoire donné. Vous devriez plutôt dire « exercer une activité commerciale ».Ne parlez pas d’un appel conférence : en fait, il s’agit d’un calque! L’expression « conférence téléphonique » devrait être utilisée.Finalement, n’écrivez jamais : un chèque « au montant de » 500 dollars. Il s’agit également d’un calque, alors que vous pouvez simplement mentionner directement le montant.Un chèque de 500 dollars suffira!