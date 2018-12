Me Denis Lemieux, avocat au Barreau du Québec est décédé le 13 décembre.

Me, avocat au Barreau du Québec depuis 1968 et professeur émérite à la Faculté de droit de l’Université Laval, est décédé le 13 décembre 2018.Le professeur Lemieux, qui avait lui-même fait ses études de droit à l’Université Laval, est salué par la Faculté de droit où il enseignait comme une figure marquante. Il était l’un de ces professeurs qui ont « dès les années 1970, assuré le renom de la Faculté, particulièrement en droit public ».Me Lemieux était également avocat-conseil au cabinet Tremblay, Bois, Mignault & associés, au sein duquel il oeuvrait depuis 1980.Il avait été membre à temps partiel du Tribunal canadien des droits de la personne de 1979 à 1986 et avocat-conseil auprès du ministère de la Justice du Québec de 1987 à 1993.En tant que professeur, il se dédiait particulièrement à l’enseignement du droit administratif, son domaine de spécialité.Ses ouvrages servent de référence dans les cours de justice et dans l’enseignement. Citons entre autres « Le contrôle judiciaire de l’action gouvernementale », « Contrats des organismes publics québécois » et « L’action gouvernementale ». Ce dernier a reçu le prix de la Fondation du Barreau du Québec en 1999.La carrière de ce conférencier recherché, que ce soit au Québec, dans le reste du Canada ou à l’étranger, avait été couronnée par de nombreux prix et titres, parmi lesquels : le statut de Honorary Research Fellow de l’Université de Birmingham en 1979, la Médaille de l’Université Montpellier I en 1987, le Mérite du Barreau du Québec et le titre d’avocat émérite en 2014.Début décembre 2018, le statut de professeur émérite de l’Université Laval lui avait été attribué pour souligner son parcours exceptionnel en tant qu’enseignant.