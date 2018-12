Le mot justice a connu 74 % de recherches en plus qu’en 2017.

Le célèbre dictionnaire en ligne américain Merriam-Webster a élu le mot « justice » comme étant le mot de l’année 2018, rapporte le Aba Journal.Selon le site web du dictionnaire, le mot a en effet été l’un des plus consultés au cours de l’année, avec 74 % de recherches en plus qu’en 2017.Ce qui explique ce succès est que le mot justice, qui a plusieurs définitions, s’est retrouvé au coeur de plusieurs débats ou sujets d’actualité en 2018. De plus, le Ministère de la Justice des États-Unis est souvent appelé « Justice » tout court.L’enquête menée par le Procureur spéciala fait les gros titres tout au long de l’année, et la nomination deà la Cour suprême a également été un événement fort médiatisé et commenté.Parmi les autres mots « stars » de l’année, le dictionnaire a entre autres recensé : nationalisme, pansexuel, épiphanie ou encore… respect.