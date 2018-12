It's Saul Goodman.

Dès les débuts de cette série, le public a la chance d’assister à la transformation de, qui pratiquait du droit de bas étage, en, criminel et avare.Grosso modo, Jimmy a été radié en raison d’accusations criminelles. Il avait pénétré de force dans la maison de son frère aîné Chuck pour détruire des enregistrements sur lesquels il avouait des torts du passé.Adam R. Banner du ABA Journal explique comment vous pouvez tirer des leçons des mauvais agissements de Jimmy.Une grande partie de la saison quatre de cette série se concentre sur les tentatives de l’avocat de réintégrer sa pratique. Jimmy éprouve quelques difficultés dans sa quête puisque sa réputation est complètement ternie. Après avoir accumulé les escroqueries, il est mal perçu par le Barreau.C’est une leçon qui doit être retenue par les acteurs du milieu juridique : votre réputation a une valeur énorme. La manière dont les autres vous perçoivent peut exercer un impact important sur votre parcours professionnel.Soyez respectueux de vos clients et de vos pairs. Diligent dans votre communication. Fier de votre travail. Transparent dans tout ce que vous faites.Dans un milieu compétitif comme le droit, votre bonne réputation pourrait sauver votre carrière dans les moments les plus difficiles.N'oubliez jamais que tout se sait dans ce milieu et que vos mauvaises actions aboutiront jusque dans les oreilles des juristes les plus importants.Dans la série, Mike , un ex-policier, se trouve également dans une situation où sa réputation est anéantie après avoir eu des contacts avec Gustavo «Gus» Fring, l'un des plus grands piliers dans le domaine des méthamphétamines aux États-Unis.Contrairement à Jimmy, Mike parvient à retrouver sa réputation en faisant des efforts colossaux. Il reconnaît alors quelque chose d’important : nous sommes davantage jugés sur nos actions que sur nos paroles.Jimmy utilise une approche différente, puisqu’il réclame l’aide d’autrui et son support afin de se sortir de l’embarras. Il y a là une belle leçon pour les avocats : compter sur les autres pour résoudre nos problèmes ne donne jamais lieu à une résolution durable.Comme Adam R. Banner l’écrit, « si quelqu'un est toujours là pour vous attraper, vous continuerez sûrement de tomber de votre perchoir. »Pour se faire pardonner, Mike a été authentique de A à Z, en avouant ses torts. Saul a préféré la voie de la malhonnêteté et du mensonge.Qui aura gain de cause au final? Il faudra voir la cinquième saison de la série en 2019 pour le savoir…