a été nommée directrice du marketing et des communications au cabinet... Spiegel Sohmer!Si ce visage ne vous est pas inconnu, c’est normal : la professionnelle de 38 ans est aussi passée chez Langlois, Lavery, Belleau Lapointe et Ernst & Young.Chez Spiegel, elle aura notamment pour mission de piloter le développement du marketing stratégique, digital et opérationnel du cabinet en vue de renforcer sa présence dans le marché, de soutenir l’image de la marque et sa réputation, ainsi que de collaborer au développement des affaires.«Le cabinet me plaisait et avait déjà entamé une réflexion d’un point de vue marketing, en effectuant un travail de « rebranding » et en rendant son site web plus performant, sans l’aide de personne. Je savais qu’avec les compétences que j’avais développées j’avais ce qui leur fallait.»D’ailleurs, sa plus récente expérience professionnelle - chez Langlois - va sans nul doute lui être précieuse.En effet, Mme Garant occupait depuis un peu plus de deux ans et jusqu’à tout récemment le poste de spécialiste, relations médias et communications. L’un de ses objectifs était d’augmenter la visibilité du cabinet dans les médias.Une mission qu’elle et son équipe ont « mené à bon port », explique-t-elle à Droit-inc.Mme Garant compte quinze ans d’expérience en marketing et communications dans le domaine des services professionnels, dont cinq dans le milieu juridique.Elle a occupé le poste de directrice du marketing et des communications au cabinet boutique spécialisé en litige Belleau Lapointe pendant trois ans. Elle était responsable de développer et de supporter les stratégies et initiatives liées à la visibilité et à l’accroissement de la notoriété de la marque et des services de ces cabinets.Chez Lavery, elle ne sera restée que sept mois.Ce qu’elle aime le plus dans son travail est d’être capable d’arrimer plusieurs outils à la fois dans un objectif de faire avancer et développer une marque.«C’est un domaine très créatif, poursuit-elle, et qui demande aussi beaucoup de réflexion et d’intelligence d’affaires.»Toutes ces années, Mme Garant a ainsi acquis les qualités essentielles au métier.«Je crois que ça prend une expérience très pointue dans le domaine légal, dit-elle, car c’est un milieu qui a un langage et un marché particulier. Il a fallu que j’apprenne une nouvelle façon de communiquer, de nouveaux termes, mais aussi les enjeux de la loi, les processus, etc. Il faut comprendre ce contexte-là afin de performer.»De plus, selon elle, il faut aussi avoir un bon sens de l’écoute, beaucoup d’intuition, et de bons réflexes, et ce, afin de saisir les nouvelles opportunités et se tenir à l’affût des tendances qui émergent « à une vitesse folle » dans le milieu.Notons que Mme Garant est également membre du conseil d’administration de Culture pour tous et qu’elle s’implique auprès du Cercle des jeunes leaders.