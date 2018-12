Serge Bouthillier et Danielle Montpetit sont maintenant réunis au sein de l'agence de recrutement.

Lorsqu’on lui parle de l’embauche récente du nouveau directeur général de son agence de recrutement,parle de « mariage professionnel ».Il faut dire que cela fait un moment qu’elle connaît. Plus de 15 ans au total.« On s’est choisi tous les deux, s’enthousiasme la présidente. Je connaissais sa personnalité, son potentiel et ses connaissances. C’est vraiment un plus pour nous. »Les deux collègues se sont rencontrés alors que Serge Bouthillier était directeur de l'administration au sein de Bélanger Sauvé, de 2000 à 2010, puis à l’emploi de Spiegel Sohmer lors des huit années suivantes.Le directeur général avait d’ailleurs déjà utilisé les services de l’agence dans le cadre de ses fonctions antérieures.« Je connaissais la firme tant au niveau du recrutement que des ressources humaines, alors je savais que c’était une opportunité intéressante, explique-t-il à Droit-inc. La valeur et la qualité des services offerts par Montpetit en font un partenaire de choix sur le marché. »Comptable professionnel agréé de formation, le nouveau directeur général a complété sa maîtrise en administration des affaires à l’Université de Montréal en 1999.C’est à ce moment-là qu’il a fait le saut dans le domaine du droit, acceptant un poste chez Bélanger Sauvé.« C’est un bureau qui m’a apporté beaucoup et qui est encore très actif aujourd’hui. Ça été une très bonne expérience pour moi qui m'a amené à continuer dans le domaine depuis », mentionne-t-il.Désormais, l’agence de recrutement Montpetit va bénéficier de ce grand bagage professionnel ainsi que de ses connaissances acquises « de l’autre côté de la clôture. »« Je crois que je peux l’aider à continuer sa croissance et à maintenir un niveau de qualité élevé pour ses clients, ses partenaires et les candidats qui recherchent des emplois » estime M. Bouthillier.L’agence de recrutement a d’ailleurs différents projets de croissance organique sur la table, indique M. Bouthillier. Il mentionne que Montpetit a pour projet de s’adjoindre à différentes personnes et différents groupes pour augmenter son offre de service.« La firme connaît une croissance soutenue qui se traduit par une offre de service de plus en plus importante. Sans tout dévoiler des secrets stratégiques du groupe, je vous dirais qu’on a de très beaux défis à relever. C’est un des éléments qui m’ont poussé à me joindre au Groupe Montpetit. »Alors, quand ces projets mystérieux verront-ils le jour?« Je pourrai vous répondre bientôt. Il y a des choses qui devraient se concrétiser à court terme », laisse planer Serge Bouthillier.