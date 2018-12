Me Alain-Pierre Lecours.

, associé chez Lecours Hébert Avocats« J’irai en Floride pour me reposer, profiter du beau temps. Après, je passerai deux mois en Argentine, où réside ma belle-famille. J’espère ne pas avoir à travailler là-bas, alors je ferai des efforts. Je jetterai quand même un coup d’oeil à mes courriels…Ma résolution du Nouvel An est de trouver un meilleur équilibre entre le travail, les amis et la famille. Travailler, c’est important, mais avoir du plaisir aussi. », associé chez Ad Litem« Nous avons eu la chance et le bonheur de voyager à plusieurs occasions en 2018 (Côte d’Azur, Colombie, République dominicaine, etc. ) et donc, nous entendons profiter de l’occasion que nous offre le temps des fêtes pour rester en famille à la maison.Le Temps des Fêtes est synonyme pour nous de recevoir, d’être reçu et de partager avec nos familles, nos enfants et nos amis. C’est donc, pour l’essentiel, partager d’excellents repas et de précieux moments de repos. Je souhaite pouvoir faire du ski dans les Cantons de l’Est ! », avocate-conseil en droit de l’environnement« Pour ma part, je resterai dans la région de Montréal pour le Temps des Fêtes, question de passer du temps avec ma famille et mes amis. J’irais peut-être également en Laurentides, pour m’isoler un peu dans les bois et faire du plein-air!Pour ce qui est de ma résolution du Nouvel An, je dois avouer que je suis plutôt satisfaite de ma vie présentement. Ce n’est pas mon style de prendre de grandes résolutions du jour au lendemain…J’espère tout de même réduire (encore plus) ma consommation de viande en 2019 en pensant à mon empreinte écologique! », qui tient sa pratique solo« De mon côté, j’ai prévu d'aller faire un petit tour au Mexique avec ma copine.Pour l'instant, le plan de match est d'aller à l'aventure à Mexico City et de louer un logement pour une semaine. On va aller faire un tour pour aller voir les pyramides mayas à Teotihuacan ou encore les musées, dont notamment le Palacio de Bellas Artes.Parallèlement à tout ça, je dois produire les états financiers de mon entreprise après sept mois en pratique privée solo! J’espère avoir terminé à temps avant mon départ au Mexique!J’ai trois résolutions pour le Nouvel An : aller plus souvent au gym, redoubler d’efforts pour faire grandir ma clientèle et faire encore plus de moto qu’en 2018! », conseillère juridique chez Loto-Québec« Après avoir accouché, j’ai arrêté de jouer au tennis. En 2019, j’aimerais bien recommencer…malgré mes disponibilités limitées, j’aimerais aussi continuer à m’impliquer!Pour Noël, je planifie passer du temps avec la famille et passer beaucoup de temps dehors pour jouer! », Associé en droit du travail chez Fasken« Nous avons loué condo au Mont-Saint Anne pour faire du ski. Il a fait été tellement chaud cet été… il faut bien profiter du froid! Ce n’est certainement plus le temps du vélo!L’an passé je suis allé au Mexique et j’ai adoré mon expérience. Je retournerais probablement dans le sud, mais j’attends 2019 en me disant qu’à ce moment-là, je serai complètement écoeuré du froid! », avocate et médiatrice en solo« Normalement, nous faisons beaucoup de voilier, mais pour l’instant, l’hiver ne le permet pas. Il est rangé et attend patiemment l’été…Nous irons alors faire du ski au Saguenay en famille, question de nous reposer et de profiter des beaux paysages québécois. », Associé et chef des services juridiques chez McCarthy Tétrault« Pour le temps des fêtes, les familles Bergeron de Boucherville et Berger de Rimouski se rejoignent à Charlevoix pour faire du ski et de la raquette et fêter avec vue sur le fleuve!Étant donné que nous traitons essentiellement des dossiers documentaires, tous les membres de notre équipe chez McCarthy peuvent travailler à distance et c’est ce que nous faisons habituellement.Ma résolution de l’année porte sur un enjeu plus professionnel que personnel…L’année prochaine sera une grosse année de transition, car nous prévoyons devenir une unité d’exploitation à part entière de McCarthy Tétrault, à l’instar de l’unité de la preuve électronique MT>3 et d’autres unités en formation.Cette nouvelle manière de faire des affaires permet aux activités périphériques de McCarthy de se développer de façon autonome tout en faisant profiter les clients de l’expertise d’un grand cabinet d’avocats. J’espère que tout sera parfait! », directrice exécutive et du développement chez NOVAlex« Je veux profiter de ma famille au maximum! J’habite dans la magnifique région des Cantons de l’Est alors faire du ski alors c’est sur que ça occupera une partie de mes vacances.Je dois avouer qu’il y a toujours une partie de moi qui pense au travail… c’est comme un petit hamster qui refuse d’arrêter de courir dans sa roue! Je vais commencer à planifier l’année 2019 pour notre cabinet, même pendant les vacances. Un pas de recul m’aidera!J’espère qu’en 2019, je me disciplinerai davantage à lire. Je veux lire plus de choses sur les innovations, les nouveautés qui touchent le domaine juridique. »Joyeuses Fêtes à tous !