Me Anne-Marie Poitras est la nouvelle patronne de la Chambre de l’assurance dommage.

L’organisme d’autoréglemention de l’assurance de dommage vient de nommer Meprésidente et chef de la direction.« Je reprends le flambeau, prête pour relever les nouveaux défis qui se présentent au lendemain du projet de loi 141 », dit-elle de sa nomination.La Chambre de l’assurance dommage, qui supervise et discipline les représentants offrant des produits d’assurance couvrant les incendies, les accidents et les risques divers s’est dotée d’une présidente spécialisée en gouvernance des marchés financiers, mais également en assurance de dommage.La Barreau 1993 a ainsi grandi au sein d’une famille d’assureurs, allant jusqu’à tenir le gouvernail du cabinet familial à la fin des années 1990.Elle est ensuite passée à la toute nouvelle Autorité des marchés financiers, en 2003, où elle devenait surintendante de l’assistance et de l’indemnisation. Après sept ans passés à l’AMF, elle se lançait à son compte comme spécialiste de la gouvernance et de la conformité, auprès des sociétés financières et des assureurs.Outre son passage à la fac de droit de l’UdeM en 1992, elle a suivi plusieurs formations en gouvernance des services financiers et a fait un passage au Collège des administrateurs de société de l’Université Laval. Elle complète le tout par une formation de 2e cycle en éthique appliquée à l’Université de Sherbrooke.Elle a entamé la présente décennie chez Desjardins capital, comme directrice puis comme vice-présidente spécialisée en gouvernance des PME et des fonds sous gestion.Plus récemment, elle a été nommée présidente du comité ministériel de vérification au Service des poursuites pénales du Canada.