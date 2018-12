Mark Zuckerberg

Le procureur de la capitale fédérale américaine a lancé des poursuites contre Facebook relativement à sa gestion des données personnelles dans le cadre du scandale planétaire Cambridge Analytica survenu en mars dernier, indique un communiqué publié mercredi.Facebook fait déjà l’objet de moult enquêtes aux États-Unis à la suite de cette affaire et de diverses autres polémiques, mais c’est la première fois que la justice intente formellement des poursuites.À chaque jour ou presque sa polémique Facebook, écornant encore davantage son image et mettant son cours de Bourse à rude épreuve : l'action de Facebook a dégringolé de 7,25 %, à 133,24 dollars américains, à Wall Street.Le procureur général du District de Columbia,, a « lancé des poursuites contre Facebook mercredi pour avoir mal protégé les données de ses utilisateurs », les rendant vulnérables à des « manipulations politiques » pendant la campagne présidentielle de 2016, ont écrit dans un communiqué les services de M. Racine.Selon lui, Facebook a été « laxiste » et a trompé ses utilisateurs par rapport au fait que leurs données pouvaient être utilisées par des tiers.Le réseau social est accusé d’avoir laissé les informations personnelles de dizaines de millions d’usagers arriver – à leur insu – entre les mains de cette firme britannique d’analyse de données, qui a travaillé pourlors de la campagne présidentielle de 2016.Ces poursuites contre Facebook interviennent au moment où le réseau social aux 2,3 milliards d’utilisateurs se débattait, mercredi, avec une énième polémique concernant les données personnelles de ses usagers auxquelles il aurait laissé d’autres géants technologiques accéder en toute opacité, rapporte le New York Times.Empêtré dans des controverses de façon quasi permanente depuis des mois, Facebook est aussi aux prises depuis mardi avec un appel au boycottage lancé par l’association de défense des droits des Noirs, la NAACP.La NAACP ainsi qu'une trentaine d’associations de défense des droits civiques réclament des excuses à Facebook, accusé d’avoir cherché à les dénigrer par l’intermédiaire de Definers, une agence de relations publiques aux méthodes musclées.Cette entreprise a été accusée d’avoir diffusé de fausses informations pour tenter de discréditer plusieurs groupes critiques envers Facebook et d’avoir essayé de les lier au philanthrope milliardaire, bête noire des républicains et cible d’innombrables attaques antisémites.Le groupe den’en finit plus, depuis presque deux ans, de se débattre dans des scandales à répétition (données, piratage, désinformation, etc.) qui entachent durement son image et mettent son cours de bourse sous forte pression.Comme d’autres, ces associations demandent à M. Zuckerberg de renoncer à la présidence du conseil d’administration.