Me, Meet Meont rejoint le cabinet KSA. C'est l'idée de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui les a attiré au sein du bureau ouvert à Québec en 2016.Si le cabinet est déjà bien implanté sur la Rive-Sud, avec un bureau à Lévis et un autre à Trois-Rivières, le trio espère contribuer au rayonnement de celui-ci sur la Rive-Nord.L'affiliation du cabinet avec deux bureaux de notaires à Lévis et Trois-Rivières constitue d’ailleurs « un jumelage parfait » selon Me Lebeau, et a été un facteur déterminant pour chacun d'eux.« Cela permet d'assister les clients à tous les niveaux », nous a précisé Me Michaud.Me Félix B. Lebeau concentre sa pratique en litige administratif, civil et commercial avec une spécialisation en matière de zonage agricole.Il exerce en pratique privée depuis son admission au barreau de Québec en 2014. Il est notamment passé chez LLA Avocats d'affaires en 2016 puis chez Deblois de 2016 à 2018.« Mes engagements me permettent de jumeler mes passions avec mes connaissances juridiques », a-t-il précisé en entrevue avec Droit-inc.En effet, l’avocat est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation de l'Ecole de Cirque de Québec et du conseil d'administration du Club d'athlétisme et de cross-country du Rouge et Or de l'Université de Laval.Me Mathieu Comeau pratique pour sa part en litige civil et commercial depuis son admission au Barreau du Québec en 1999. Il a notamment été associé chez Fasken de 2004 à 2016 puis avocat chez Deblois de 2016 à 2018.L’avocat s'est spécialisé depuis une quinzaine d'années en droit de la construction. C'est justement le fait que KSA possède « une forte base en droit immobilier et en droit de la construction » qui a attiré Me Cormeau dans ce cabinet.Parallèlement à ses fonctions d'avocat, il enseigne le droit de la construction à l'Université Laval tout en étant formateur au Centre de formation en développement durable de la faculté des sciences et de génie de cette même université.Enfin, Me Sarah Michaud a rejoint KSA le 29 novembre, moins d'une semaine après son assermentation. Elle a effectué une session en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de son baccalauréat à l'Université Laval.Spécialisée dans le litige civil et commercial, elle collabore avec plusieurs avocats à la préparation des dossiers, à la rédaction des procédures ainsi qu'aux recherches juridiques.Ses objectifs pour les mois à venir? « En apprendre le plus possible. Être coachée par des avocats plus sénior pour pouvoir voler de mes propres ailes et avoir mes propres clients ».