L’INM a l'intention de former les juges sur les cas d'agressions sexuelles

Les juges nommés dans les Cours supérieures depuis moins de cinq ans devront suivre dès le mois de janvier une formation obligatoire d'une semaine sur les procès en droit criminel, avec un accent particulier sur ceux pour agressions sexuelles.C'est une équipe de juges et d’experts qui est à l'origine de ce projet.Si le cours porte sur le procès criminel dans le sens large du terme, « les scénarios utilisés seront ceux de causes d’agressions sexuelles », a expliqué à La Presse Canadienne la juge, cheffe des affaires judiciaires pour l’INM.Cette nouvelle formation s'explique par la complexité des procès en matière d'agressions sexuelles et par les stéréotypes tenaces qui continuent à les entourer.Le cours s'intéressera notamment à la délicate question du consentement et en particulier à « l’effet de l’alcool sur la capacité à consentir », a précisé Me Kent.Cette formation est aussi un moyen pour les magistrats de regagner la confiance des justiciables, qui a parfois pu être ébranlée. On pense par exemple à ce juge de Calgary qui avait demandé à une présumée victime d'agression sexuelle pourquoi elle n’avait pas « serré les genoux ».Les juges plus expérimentés se verront quant à eux proposer d'autres cours sur une diversité de sujets, notamment sur les agressions sexuelles.