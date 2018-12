Michel Séguin

Le 15 février,, ex-juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de Gatineau, rendait son dernier souffle. Il a occupé ses fonctions de juge entre en 1991 et 2012.Le 12 mars dernier,, ancien associé chez Cain Lamarre, est décédé à Québec. Il était passionné par sa profession, la lecture, le cinéma et le baseball.Avoir s’être battu pendant plus de 17 ans contre la sclérose latérale amyotrophique,, ancien associé chez McCarthy Tétrault, est décédé en avril. Barreau 1979, il a complété ses études à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.est décédé le 3 mai, alors qu’il était âgé de 71 ans. Il a passé toute sa carrière au sein de Fasken, ou il était associé.Le, ancien professeur de l’Institut du droit aérien et spatial de l’Université McGill, est décédé le 6 mai dernier. Avant sa carrière universitaire, le professeur Milde a occupé divers postes juridiques à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pendant 25 ans (1966-1991).Médecin devenu avocat en 1971,est décédé le 14 mai dernier à Terrebonne. L’ancien de l’Université de Montréal se spécialise en médecine du travail.Le 15 juin,, notaire chez De Grandpré Chait, est mort subitement. Il avait alors 60 ans.Une autre figure importante de l’Université McGill s’éteint le 16 juin 2018. Il s’agit de, professeur en droit administratif, l'histoire du droit et le droit des contrats. Le professeur Baker a été doyen associé de la Faculté de droit, et a été récompensé à trois reprises par le prix John W. Durnford pour l'excellence de son enseignement.L’avocat plaideur au Ministère de la justice du Québecest décédé le 3 juillet dernier à l’âge de 81 ans. Avant d’œuvrer dans la sphère publique, l’avocat a travaillé de 1963 à 1979 dans le domaine privé.Le 23 juillet, l’honorable, ancien juge dans le district de Montréal, décédait à l’âge de 85 ans . L’ancien de l’Université de Montréal avait exercé de 1978 à 2003 comme juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.L’ancien député de Mont-Royalest décédé d’infection aux voies respiratoires le 7 août dernier. L’avocat, qui a pratiqué une dizaine d’années à titre de conseiller juridique pour des entreprises privées, a également été ministre adjoint au Ministère fédéral des affaires autochtones., est décédé le 22 août dernier à Kirkland. Il était associé chez de Trudeau, Lamaute avocats., ancien magistrat de la Cour supérieure du Québec dans le district de Québec est décédé le 14 septembre. Âgé de 82 ans, il détenait un baccalauréat en arts et un doctorat en philosophie à l’Université Sainte-Anne de Church Point (Nouvelle-Écosse), un baccalauréat en histoire et une license en pédagogie à l’Université Laval à Québec, ainsi qu’une license en droit à l’Université d’Ottawa., associé au sein de BLG, est décédé le 27 septembre dernier à Montréal. L’ancien de l’université McGill a oeuvré dans le domaine du droit des affaires pendant 42 ans.Le premier octobre,, avocate de formation et ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec au sein du gouvernement péquiste de, a succombé à un cancer incurable au cerveau.est décédé le 21 octobre dernier à l’âge de 76 ans. Originaire de l’Outaouais, il a gradué de la Faculté de Droit Civil de l’Université d’Ottawa et a exercé sa profession d’avocat dans la région durant 51 ans. Il a siégé 13 ans au conseil d’administration du Musée canadien des civilisations où il a occupé le poste de vice-président durant cinq ans, ancien associé chez BLG est décédé le 30 octobre. L’avocat a perdu la vie un peu plus d’un mois après avoir célébré son 101e anniversaire.L’ancien ministre du parti Québécoisest décédé le 5 novembre dernier des complications d’un accident cardio vasculaire. Ancien avocat, il était âgé de 71 ans.La même journée, à Sherbrooke, l’ancien procureur de la couronnerendait son dernier souffle à l’âge de 66 ans. Sa devise était: « dans la vie, on ne choisit pas toujours ses batailles mais on a le choix de la manière dont nous les mènerons ».L’honorable, doyen de la faculté de droit de l’Université Laval en 1964, est décédé le 4 décembre dernier. Plus jeune doyen de l’histoire de l’Université au moment de sa nomination, il a été juge nommé à la Cour fédérale (première instance). Sept ans plus tard, il était nommé à la Cour d’appel, pour y siéger jusqu’à sa retraite en 2000.Décédé le 13 décembre,était professeur à l’Université Laval. Il était reconnu pour son expertise en droit administratif.