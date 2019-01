Me Maxime St-Onge

Me Étienne Gabrysz-Forget

« On est en train de créer un nouveau modèle d’affaires, dans un cabinet qui ose », dit Mepour expliquer ce qui le motive à gonfler les rangs du cabinet fondé à la fin de l’été.L’énergie de l’équipe et l’implication du cabinet pour l’accès à la justice sont deux des critères qui ont incité son compagnon de promotion Meà faire également le saut chez Trivium.Rappelons que Trivium a été lancé par, cofondateur de Juripop, et, dans la foulée de l’acquisition du bureau de Deveau Avocats de Brossard.Il innove en matière de modèle d’affaires juridique , en basant son offre notamment sur l'accessibilité au financement et la prévisibilité des coûts.« Nous sommes à la frontière du droit et de l’innovation », soutient Me St-Onge, issu comme son confrère de la promotion 2016 de la fac de droit de l’UdeM.Les deux plaideurs ont été assermentés en 2017.a débuté sa carrière en Abitibi, à l’emploi de Cain Lamarre à Val-d’Or.Après des études en économie à Montréal, il tâte des études en sciences politiques en France et en droit à Pékin, en Chine, pour revenir au droit.Après un stage chez Jeansonne Avocats,a entamé sa carrière chez De Grandpré Joli-coeur.Me St-Onge souhaite poursuivre son métier de plaideur, en droit civil et commercial. Il a d’ailleurs complété une la formation Techniques de plaidoirie à l’UQAM dans la dernière année.