Me Dale Barrett, avocat fiscaliste et propriétaire du café.

Ouvert le 29 octobre 2018, le Lawyers & Lattes Legal Café est le seul cabinet d’avocats où l’on peut se réconforter avec un wrap au poulet et un latte tout en remplissant les formalités pour un divorce, un testament ou un différend fiscal.The Lawyers Daily a fait le portrait de ce lieu inédit qui se trouve à Toronto. Son propriétaire, l’avocat fiscaliste, souligne qu’il est le « premier café juridique du Canada ».« Je voulais créer un lieu où les services sont facilement accessibles, où les gens peuvent recevoir certains services rapidement, sans se ruiner, sur place, sans traverser toutes les formalités habituelles que requièrent les services juridiques » précise l’avocat.Une façon de rendre les rendez-vous juridiques moins opaques et moins stressants, en désacralisant la figure de l’avocat.Il s’agit également d’un bon moyen de dissiper certains stéréotypes, selon lui.« Il y a l’idée toute faite qu’un cabinet d’avocats doit être chic et classe. Si certains me voient habillé comme je le suis, à moitié business et à moitié décontracté, ils vont penser que je ne suis pas une personne sérieuse pour s’occuper de leurs problèmes juridiques… Mais il y a un travail d’éducation à faire » dit Me Barrett, qui compte bien changer les habitudes.Au moins deux avocats sont présents sur place en tout temps, et l’équipe du café sous-traite avec une cinquantaine d’avocats spécialisés.Des prix fixes sont indiqués pour de nombreux services administratifs : droit familial, fiscalité, testaments, propriété… Le café commence aussi à recevoir des clients pour des questions de droit civil ou criminel. Pour la plupart des services de l’ordre de conseils juridiques, le tarif est de 299 dollars de l’heure.En raison du caractère novateur de son entreprise, Me Barrett a dû répondre à de nombreuses questions de la part du Barreau de l’Ontario, par exemple sur la confidentialité : il assure qu’à tout moment, les clients ont le choix de déplacer la discussion dans un espace privé.Et pour les curieux gourmands, voici ce qu’on trouve entre autres au menu : cafés et thés, salade de poulet thaï, pois chiches méditerranéens, macarons, tiramisu et pink champagne!